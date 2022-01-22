Очолюваний Ангелою Меркель Християнсько-демократичний союз Німеччини 22 січня обрав нового лідера — ним став 66-річний Фрідріх Мерц. Він замінить на цій посаді Арміна Лашета, з яким ХДС програв на парламентських виборах у вересні 2021 року.
Про це повідомляє Reuters.
У своїй промові після обрання Мерц подякував делегатам Християнсько-демократичного союзу за підтримку і розкритикував чинного канцлера Німеччини Олафа Шольца за відсутність більш рішучої позиції щодо агресії Росії проти України.
"Колишні канцлери виявили б більше лідерських якостей", — заявив новообраний лідер ХДС. Він додав, що партія може повернути владу, якщо подолає внутрішні розбіжності й виявлятиме єдність (за Мерца віддали свої голоси понад 95% делегатів партії).
Що відомо про Фрідріха Мерца
Він народився у 1955 році у селі в Північному Рейні-Вестфалії — найбільш населеній землі Німеччини. Є ревним католиком. До приходу в політику Мерц працював юристом. Із 1981 року одружений на Шарлотті; пара виховує трьох дітей.
Мерц був уперше обраний до парламенту у 1994 році. Тричі намагався стати лідером партії, але програвав — востаннє у 2018 році. У 2009 році ненадовго пішов із політики в бізнес, очоливши німецьке відділення американської інвестиційної компанії BlackRock.
Фрідріх Мерц є представником консервативного крила Християнсько-демократичного союзу на противагу протеже Ангели Меркель — Арміну Лашету й Аннеґрет Крамп-Карренбауер. Зокрема він критикував запроваджені за канцлерки екологічні обмеження для бізнесу.
А проте, під час останніх виборів лідера ХДС він дещо пом’якшив свої погляди: зокрема висловлюється на підтримку прав жінок і ЛГБТ+. Також Мерц висловлюється за більш активну політику ЄС у протидії Китаю та Росії й зменшенні залежності від США.
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Що відомо
- Німеччина засуджує агресію Росії проти України й закликає її до деескалації. Водночас Берлін виступає проти надання Києву летального озброєння, а також тривалий час займав обережну позицію щодо "Північного потоку-2". А проте, Шольц уже допустив його закриття в разі агресії РФ.
- За даними видання Der Spiegel, канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився приїхати до Вашингтона й обговорити з президентом США Джо Байденом російську ескалацію біля кордонів України. Причинами такого рішення стали нібито ситуація з COVID-19 і зайнятість Шольца.
- Командувач Військово-морським флотом Німеччини, віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що президент РФ Путін "заслуговує на повагу". У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вважають висловлювання командувача Шенбаха "категорично неприйнятними".
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