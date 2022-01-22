Захворюваність на коронавірусну хворобу серед учнів і вчителів Києва в останні дні зростає, але поки перебуває на невисокому рівні. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

"Із-поміж 320 тисяч учнів та вчителів хворих — трохи більше ніж 1,5 тисячі. На дистанційне навчання відправили дві школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах", — сказав чиновник.

Він нагадав, що Київ перебуває в "жовтій" зоні епіднебезпеки, а отже, керівництво шкіл самостійно ухвалює рішення про режим роботи — зокрема і перехід на дистанційне навчання окремих класів або всіх учнів.

"Голови районних адміністрацій отримали доручення посилити контроль за протиепідемічними заходами в школах. Є чіткий регламент з прибирання та дезінфекції, а також вимоги щодо доступу у приміщення співробітників і учнів", — зазначив Мондриївський.

Як повідомляє Київська міська державна адміністрація, у Києві на сьогодні проти коронавірусу вакцинувалися 98% працівників закладів освіти, що є найвищим показником в Україні.

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Що відомо

У Києві за 21 січня виявили 1744 хворих на COVID-19, ще 13 людей померли. Усього за період епідемії коронавірусу в столиці померли 8 426 людини, підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 352 201.

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