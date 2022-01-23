У Києві за добу виявили 559 нових хворих на коронавірус

За добу 22 січня у Києві коронавірус виявили у 559 людей.
Як повідомили у пресцентрі мера Києва Віталія Кличка, серед хворих:
- 291 жінка від 18 до 84 років,
- 180 чоловіків від 18 до 86 років,
- 45 дівчаток від 1 до 17 років і 43 хлопчики від 4 до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (121), Оболонському (102) та в Дніпровському (73) районах.
Окрім того, протягом доби від коронавірусу померли 11 людей, 35 хворих шпиталізовані, 116 — одужали.
Що відомо
- За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 2 298 дітей та 264 медики.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!