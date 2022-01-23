У Києві за добу виявили 559 нових хворих на коронавірус

За добу 22 січня у Києві коронавірус виявили у 559 людей.

Як повідомили у пресцентрі мера Києва Віталія Кличка, серед хворих:

291 жінка від 18 до 84 років,

180 чоловіків від 18 до 86 років,

45 дівчаток від 1 до 17 років і 43 хлопчики від 4 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (121), Оболонському (102) та в Дніпровському (73) районах.

Окрім того, протягом доби від коронавірусу померли 11 людей, 35 хворих шпиталізовані, 116 — одужали.

Що відомо

За добу 22 січня в Україні зафіксовано 15 444 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед нових хворих 2 298 дітей та 264 медики.

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