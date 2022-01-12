У Києві 12 січня поліція отримала повідомлення про мінування станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" й "Театральна", а також аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни" та кількох торговельних центрів столиці.

Про це Суспільному повідомили в поліції Києва.

За словами правоохоронців, повідомлення про мінування там надійшло близько 13:00. Станом на зараз правоохоронці продовжують перевірку, але поки вибухових предметів не виявили.

На час перевірки "заміновані" станції метро закрили на вхід та вихід. Пізніше Київський метрополітен повідомив, що на "Площі Льва Толстого", "Палаці спорту" й пересадковому вузлі вибухівки не виявили, і вони відкриті для пасажирів.

Згодом відкрили і станцію "Театральна" з пересадковим вузлом, а також станцію "Вокзальна". "Всі станції метрополітену працюють у звичайному режимі", — додав перевізник.

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