У Києві "замінували" третю станцію метро. Тепер техніки перевіряють "Театральну"

У Києві через повідомлення про замінування на вхід та вихід закрили станцію метро "Театральна".

"Станцію метро «Театральна» та пересадочний вузол зачинено для входу та виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", — повідомили у пресцентрі Київської міської державної адміністрації.

Раніше, о 18:37, аналогічне повідомлення надійшло щодо "Позняків", потім, о 19:54 — щодо "Дарниці". Після перевірки, у КМДА повідомили, що вибухонебзпечних предметів на обох станціях не виявили.

Що відомо

У Києві вдень 16 січня провели перевірку кількох торгово-розважальних центрів, а також міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" через анонімні повідомлення про начебто їх мінування.

За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.

12 січня столична поліція отримала повідомлення про мінування станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" й "Театральна", а також аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни" та кількох торговельних центрів столиці.

11 січня правоохоронці провели перевірку у школах Києва через анонімне повідомлення про замінування.

8 січня правоохоронці та вибухотехніки перевірили усі торговельні центри Києва через анонімне повідомлення про мінування.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу