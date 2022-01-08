У Києві "замінували" усі торговельні центри — поліція

Правоохоронці та вибухотехніки перевіряють усі торговельні центри Києва через анонімне повідомлення про мінування об'єктів.

Як повідомили Суспільному у поліції Києва, інформація про начебто мінування усіх ТРЦ столиці надійшла на електронну адресу call-центру СБУ приблизно опівдні 8 січня. Наразі на всіх об'єктах працюють правоохоронці, вибухотехніки та кінологи, які перевіряють приміщення на предмет вибухонебезпечних предметів. Усіх відвідувачів евакуювали. На даний час ТРЦ "Глобус", розташований на Майдані Незалежності, відновив роботу.

Напередодні, 7 січня, до call-центру СБУ надійшла інформація мінування центрального залізничного вокзалу та приблизно 10 ТРЦ, зокрема "Глобус", "Дрім Таун", "Ультрамарин", "Метро", "Гулівер".

За неправдиве повідомлення про мінування (стаття 259 Кримінального кодексу) в Україні передбачене покарання у вигляді 2-6 років позбавлення волі. За повторне порушення можуть ув'язнити на 4-8 років.

Що відомо

9 грудня поліція Києва протягом дня отримала повідомлення про нібито мінування 7 торгово-розважальних центрів і Центрального автовокзалу.

8 грудня поліція Києва повідомила, що з січня по листопад 2021 року включно зареєструвала 151 кримінальне провадження щодо неправдивих повідомлень про мінування об'єктів у столиці.

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