Протягом 2021 року Служба безпеки зафіксувала більш як 1100 завідомо неправдивих повідомлень про замінування адмінбудівель та інших об’єктів на території України. При цьому від початку 2022-го правоохоронці зафіксували вже майже 200 подібних повідомлень.

Про це у коментарі Суспільному повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Упродовж 2021 року зафіксовано понад 1100 завідомо неправдивих анонімних повідомлень терористичного характеру", — розповів він.

Посадовець зазначив, що серед лідерів за кількістю подібних повідомлень — Київ, Харківська, Запорізька та Одеська області. При цьому повідомлення про замінування надходили переважно із використанням електронної пошти.

При цьому від початку 2022 року СБУ зафіксувала вже 184 неправдиві повідомлення про готування терористичного акту.

"У кожному випадку здійснюється перевірка об’єкта можливого мінування силами органів Національної поліції, з проведенням евакуації та обстеження на наявність вибухових пристроїв. У 2021-2022 роках жодне з повідомлень про мінування не підтвердилось", — зауважив Дехтяренко.

Як шукають "мінерів"

За словами Артема Дехтяренка, алгоритм пошуку зловмисника залежить від кожного конкретного випадку і включає як оперативні, так і технічні заходи.

"Повідомлення про мінування/теракти надходять на електронні поштові скриньки СБ України, Національної поліції та безпосередньо об’єктів терористичних посягань. Зловмисники намагаються надсилати повідомлення із використанням програмного забезпечення, яке, на їх думку, забезпечує їм анонімність", — пояснив він.

При цьому завдяки вжитим заходам правоохоронцям вдалося встановити, що більшість повідомлень про "замінування" надсилають інтернет-користувачі, які перебувають на території суміжних пострадянських країн або на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей. Окрім того, у 2021 році СБУ виявила близько 300 осіб, які здійснили "мінування" за допомогою телефону та електронної пошти.

У СБУ нагадали, що "терористам" загрожує відповідальність за ч. 1 ст. 259 , що карається позбавленням волі на термін від 2 до 6 років. При цьому за повторний такий дзвінок "мінера" можуть засудити на термін від 4 до 8 років.

Також відповідальність за подібний злочин передбачена за ч. 1 ст. 258 ККУ. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна. За повторний такий вчинок загрожує від 7 до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.

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