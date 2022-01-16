У Києві знову "замінували" два аеропорти та кілька ТРЦ

У Києві вдень 16 січня провели перевірку кількох торгово-розважальних центрів, а також міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" через анонімні повідомлення про начебто їх мінування.

Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) по Києву Світлана Водолага та столична поліція.

За їх даними, зокрема, до Служби безпеки України надійшло анонімне повідомлення про мінування універмагу "Україна", звідки евакуювали близько 400 людей, проте вибухівки не виявили. Також правоохоронці перевірили будівлі ТРЦ Ocean Plaza і "Гулівер", але евакуації там не проводили.

Напередодні, 15 січня, у столиці евакуювали міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського ("Жуляни") через повідомлення про мінування.

Згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, за неправдиве повідомлення про мінування загрожує від двох до шести років позбавлення волі. А якщо злочин спричинив тяжкі наслідки або відбувся повторно, передбачене позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Що відомо

За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.

12 січня столична поліція отримала повідомлення про мінування станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" й "Театральна", а також аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни" та кількох торговельних центрів столиці.

11 січня правоохоронці провели перевірку у школах Києва через анонімне повідомлення про замінування.

8 січня правоохоронці та вибухотехніки перевірили усі торговельні центри Києва через анонімне повідомлення про мінування.

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