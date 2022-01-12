За добу по всій Україні повідомили про мінування понад 600 об’єктів — МВС

За 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад шести сотень об’єктів. Більшість із них надійшли на електронну пошту. Про це Суспільному повідомила пресофіцерка Національної поліції Мар’яна Рева.

За її словами, загалом із початку 2022 року поліція отримала 155 повідомлень про мінування. Щодо десяти з них правоохоронці встановили їхніх авторів.

Як раніше повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, поліція 12 січня затримала дев’ятьох авторів повідомлень про хибне мінування, зокрема в Києві, Дніпрі та Одесі; крім того, частина повідомлень надходила з окупованого Донбасу.

"Порушники мали різні мотиви скоєння злочину. Деякі люди перебували в стані алкогольного сп’яніння", — заявив Клименко.

За даними Національної поліції, наданими Суспільному, протягом 2021 року правоохоронці зареєстрували понад 830 кримінальних проваджень щодо хибних замінувань. У 95 випадках були встановлені причетні до цих повідомлень.

Згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, за неправдиве повідомлення про мінування загрожує від двох до шести років позбавлення волі. А якщо злочин спричинив тяжкі наслідки або відбувся повторно, передбачене позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу