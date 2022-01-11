Правоохоронці перевіряли всі столичні школи на замінування

Правоохоронні служби провели перевірку у школах Києва через анонімне повідомлення про замінування.
Цю інформацію Суспільному підтвердили у пресслужбі поліції Києва.
"Надійшло повідомлення на колцентр СБУ про замінування всіх шкіл у Києві", — розповіли правоохоронці.
Як зазначили у пресслужбі, повідомлення надійшло вдень близько 12 години.
"На даний час все ще триває перевірка. Профільні служби перевіряють цю інформацію", — пояснили у поліції.
Станом на 17:30 жодних предметів, схожих на вибухові пристрої, не виявлено, додали правоохоронці.
Що відомо
- Удень 7 січня у Києві надійшло анонімне повідомлення про мінування торговельного центру "Глобус", розташованого на Майдані Незалежності. Згодом правоохоронці отримали інформацію про нібито замінування ще близько десяти торговельно-розважальних центрів та Центрального залізничного вокзалу.
- 9 грудня поліція Києва протягом дня отримала повідомлення про нібито мінування 7 торгово-розважальних центрів і Центрального автовокзалу.
- 8 грудня поліція Києва повідомила, що з січня по листопад 2021 року включно зареєструвала 151 кримінальне провадження щодо неправдивих повідомлень про мінування об'єктів у столиці.
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