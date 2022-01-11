Правоохоронці перевіряли всі столичні школи на замінування

Правоохоронні служби провели перевірку у школах Києва через анонімне повідомлення про замінування.

Цю інформацію Суспільному підтвердили у пресслужбі поліції Києва.

"Надійшло повідомлення на колцентр СБУ про замінування всіх шкіл у Києві", — розповіли правоохоронці.

Як зазначили у пресслужбі, повідомлення надійшло вдень близько 12 години.

"На даний час все ще триває перевірка. Профільні служби перевіряють цю інформацію", — пояснили у поліції.

Станом на 17:30 жодних предметів, схожих на вибухові пристрої, не виявлено, додали правоохоронці.

Що відомо

Удень 7 січня у Києві надійшло анонімне повідомлення про мінування торговельного центру "Глобус", розташованого на Майдані Незалежності. Згодом правоохоронці отримали інформацію про нібито замінування ще близько десяти торговельно-розважальних центрів та Центрального залізничного вокзалу.

9 грудня поліція Києва протягом дня отримала повідомлення про нібито мінування 7 торгово-розважальних центрів і Центрального автовокзалу.

8 грудня поліція Києва повідомила, що з січня по листопад 2021 року включно зареєструвала 151 кримінальне провадження щодо неправдивих повідомлень про мінування об'єктів у столиці.

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