Кількість смертей від COVID-19 в світі вища за офіційну статистику — Nature

За офіційною статистикою, у світі від коронавірусу померли близько 5 мільйонів людей. Проте аналіз надмірної смертності свідчить, що кількість жертв є набагато вищою.

Про це йдеться в статті, опублікованій на сайті журналу Nature.

У статті сказано, що підрахунок справжньої кількості смертельних випадків коронавірусу є складним завданням, адже низка країн не веде надійної статистики смертності. Таким чином, дослідникам, журналістам та аналітикам доводиться брати в розрахунок різні джерела інформації, в тому числі такі як супутникові знімки з кладовищ. За допомогою комп’ютерного моделювання цю інформацію намагаються проаналізувати, аби дійти остаточного висновку про кількість смертей.

При цьому різні моделі підрахунку дають результати, які значно різняться між собою.

Наприклад, видання The Economist оцінює кількість смертей від коронавірусу в межах 12-22 мільйонів, тобто від двох до чотирьох разів вище за офіційну статистику. А похибка у 10 мільйонів людей є надто великою, аби вважати такий підрахунок достовірним.

Натомість американський Інститут вимірювання та оцінки здоров’я оцінює кількість смертей у приблизно 13 мільйонів.

Метод порівняння надмірної смертності – порівняння статистики смертей в країні до пандемії та під час пандемії, – також не дає точних цифр, адже смертність може зростати незалежно від поширення вірусу. Такою причиною, наприклад, може бути загальне старіння населення країни.

Загальна кількість надмірних смертей у 116 країнах, за офіційною інформацією, становить 6,5 мільйонів людей, що на 2,4 мільйона вище за офіційну сукупну кількість смертей від коронавірусу.

При цьому інформація про надмірну смертність з близько 100 країн, включно з Китаєм та Індією, не доступна. Це означає, що підрахунок загальної кількості жертв вірусу у світі неможливий без додаткових статистичних даних.

Що відомо

Станом на 20 січня в Україні підтвердили 18 479 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 131 людина. Понад 75 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться. Про це під час пресконференції 20 січня заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Читайте також

Носіння медичних масок робить людей привабливішими одне для одного — дослідження

Коронавірус і туберкульоз мають схожі симптоми — МОЗ

В Україні змінили змішані схеми вакцинації проти COVID-19

Чи варто робити бустерне щеплення та коли очікувати спад пандемії. Розповіла епідеміологиня

Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону"

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Що варто знати

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу