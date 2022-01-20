До України надійшли 2 млн експрес-тестів на COVID-19 від ЮНІСЕФ

2 мільйони експрес-тестів на COVID-19 прибули до України за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За фінансової підтримки Світового банку та у співпраці із МОЗ Дитячий фонд закупив і доправив експрес-тести до Києва, йдеться у повідомленні.

“Наразі, як ніколи, важливо вчасне виявлення випадків коронавірусної хвороби, адже від цього напряму залежать темпи поширення COVID-19. Зараз Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи”, – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурата Шахіна, розширення доступу до безкоштовних тестів і збільшення кількості тестувань критично важливі для контролю за поширенням вірусу у громадах.

“Розширення доступу до безкоштовних тестів, своєчасне виявлення контактних осіб та ізоляція допоможуть перервати ланцюг передачі інфекції. Разом із вакцинацією, це допомагає громадам повернутися до нормального життя”, — пояснив Шахін.

Швидкі тести на виявлення СOVID-19 вироблені компанією SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи будуть передані державному підприємству “Укрвакцина” для подальшого розподілу у заклади охорони здоров'я у всіх областях України. Вартість закупівлі становить понад 7 035 769 доларів США, повідомили у МОЗ.

Що відомо

Станом на 20 січня в Україні підтвердили 18 479 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 131 людина. Понад 75 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться. Про це під час пресконференції 20 січня заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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