Суддя в справі Порошенка пішов у відпустку

Слідчий суддя Печерського районного суду Олексій Соколов, який розглядає справу проти Петра Порошенка, пішов у відпустку. Причини та тривалість відпустки не розголошуються.

Про це Суспільному повідомив прессекретар Печерського районного суду Віталій Чергавий. Про причини, тривалість відпустки, або іншу інформацію у суді повідомити відмовилися.

Що відомо

19 січня Печерський суд Києва продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу Петру Порошенку у справі про державну зраду. У вигляді запобіжного заходу суд обрав особисте зобов'язання – обов'язок з'являтися на судові засідання та на допити слідчих. Петро Порошенко також мусить здати паспорти для виїзду за кордон. Офіс генпрокурора заявив, що оскаржуватиме рішення.

17 січня, після повернення Порошенка в Україну, засідання суду продовжувалось протягом дня, але після того, як судді пішли в нарадчу кімнату на 4 годин — засідання перенесли.

Під час засідання прокурор просив для Порошенка утримання під вартою на 2 місяці із заставою у 1 мільярд гривень. Обвинувачення вважає, що підозрюваний може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази. Своєю чергою захист просить прийняти рішення про відмову в клопотанні в повному обсязі.

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля.

За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

Порошенка викликали допит 23 грудня, однак політик виїхав із країни, заявивши, що повернеться в січні.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Через суд над Порошенком відбувається чергова поляризація суспільства — експерт

"Вугільна справа". Запобіжний захід Порошенку обирає суддя, якого той призначив у 2017 році

Обраний Порошенком Порошенка судить. Що відомо про суддю Олексія Соколова

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу