Протягом 19 січня на Донеччині вакцинували першою дозою 1481 людину, другу дозу отримали – 2 106. На Луганщині першою дозою вакцинували 513, другою – 531. Про це повідомляє сайт вакцинації від COVID-19.

Загалом в Донецькій області 2 дози щеплення мають 590 297 людей, першою дозою вакциновані 636 057 людей. У Луганській області 2 дози щеплення мають 259 796 людини, першою дозою вакциновані 269 017.

У Донецькій області за добу коронавірус виявили у ще 556 хворих. У Луганській області за добу COVID-19 підтвердили ще у 237 хворого.

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Станом на 20 січня від початку пандемії в Донецькій області COVID-19 підтверджено 172 138 хворих, з них 164 135 одужали, 5248 померло з них за добу – 5. У Луганській області коронавірус підтверджено 61 410 хворих, з них 57 562 одужали, 2247 померло з них за добу – 2.

Протягом останньої доби в Україні коронавірус підтвердили у 18 479 хворих(з них дітей – 2044, медпрацівників – 492).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Що відомо

Список пунктів щеплень та центрів масової вакцинації

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) вважають, що пандемія COVID-19 не завершиться принаймні до середини 2022 року

МОЗ розповіло про те, якими можуть побічні ефекти вакцинації проти COVID-19 і в яких випадках слід звертатися за допомогою лікаря.

З питаннями щодо охорони здоров'я можна звертатись за телефонами:

- "гаряча лінія" Міністерства охорони здоров'я - 0 800 505 201

- "гаряча лінія" Донецької облдержадміністрації - 0 800 408 91

- "гаряча лінія" Луганської облдержадміністрації - 0800 505 107

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