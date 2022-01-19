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Шмигаль та міністри отримали бустерне щеплення проти COVID-19
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Шмигаль та міністри отримали бустерне щеплення проти COVID-19

Ярослав Прищепа
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Шмигаль та міністри отримали бустерне щеплення проти COVID-19 Кабінет міністрів України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени уряду отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"За ініціативи прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 19 січня в будівлі Кабінету міністрів працюють мобільні бригади щеплення проти COVID-19. Прем’єр-міністр разом із членами уряду отримали бустерну дозу вакцини", — йдеться у повідомленні.

Шмигаль та міністри отримали бустерне щеплення проти COVID-19Кабінет міністрів України

Шмигаль та міністри отримали бустерне щеплення проти COVID-19

Як зазначили у Кабміні, при цьому мобільні бригади також вакцинували всіх охочих працівників секретаріату Кабінету міністрів.

"Цього місяця українці отримали змогу зробити щеплення бустерною дозою вакцини. Сьогодні після засідання вакцинувались члени уряду. Ми з міністрами своїм прикладом закликаємо всіх українців робити щеплення: як базовими двома дозами, так і додатковою", — додав Денис Шмигаль.

За його словами, вакцинація допомагає захиститися від COVID-19, зокрема від нового штаму "Омікрон". Окрім того, щеплення знижує ризик смерті від захворювання в десять разів.

Що відомо

  • Станом на ранок 19 січня в Україні підтвердили 12 815 нових випадків захворювання на COVID-19. Це — найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року.
  • Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
  • Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
  • 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
  • Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
  • Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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