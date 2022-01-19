Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени уряду отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

"За ініціативи прем’єр-міністра Дениса Шмигаля 19 січня в будівлі Кабінету міністрів працюють мобільні бригади щеплення проти COVID-19. Прем’єр-міністр разом із членами уряду отримали бустерну дозу вакцини", — йдеться у повідомленні.

Кабінет міністрів України Шмигаль та міністри отримали бустерне щеплення проти COVID-19

Як зазначили у Кабміні, при цьому мобільні бригади також вакцинували всіх охочих працівників секретаріату Кабінету міністрів.

"Цього місяця українці отримали змогу зробити щеплення бустерною дозою вакцини. Сьогодні після засідання вакцинувались члени уряду. Ми з міністрами своїм прикладом закликаємо всіх українців робити щеплення: як базовими двома дозами, так і додатковою", — додав Денис Шмигаль.

За його словами, вакцинація допомагає захиститися від COVID-19, зокрема від нового штаму "Омікрон". Окрім того, щеплення знижує ризик смерті від захворювання в десять разів.

Що відомо

Станом на ранок 19 січня в Україні підтвердили 12 815 нових випадків захворювання на COVID-19. Це — найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року.

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

Читайте також

Носіння медичних масок робить людей привабливішими одне для одного — дослідження

Коронавірус і туберкульоз мають схожі симптоми — МОЗ

В Україні змінили змішані схеми вакцинації проти COVID-19

Чи варто робити бустерне щеплення та коли очікувати спад пандемії. Розповіла епідеміологиня

Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону"

Бустерну дозу вакцини проти коронавірусу дозволили робити всім українцям. Що варто знати

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу