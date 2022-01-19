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COVID-19 на Кіровоградщині: за добу 86 нових випадків, семеро людей померли
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COVID-19 на Кіровоградщині: за добу 86 нових випадків, семеро людей померли

Наталія Сарафанова
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COVID-19 на Кіровоградщині: за добу 86 нових випадків, семеро людей померли УНІАН

У Кіровоградській області за добу підтвердили 86 випадків COVID-19, одужали 76 хворих, семеро людей померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Випадки підтвердили:

  • 16 у Голованівському районі;
  • 56 у Кропивницькому районі;
  • 7 в Новоукраїнському районі;
  • 7 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

  • 53 жителі Кропивницького району;
  • 13 жителів Новоукраїнського району;
  • 10 жителів Олександрійського району;

Хто помер:

  • 57-річний та двоє 75-річних чоловіків з Кропивницької громади;
  • 56-річна жінка з Кетрисанівської громади;
  • 70-річна жінка з Олександрівської громади;
  • 70-річна жінка з Світловодської громади;
  • 69-річна жінка з Олександрійської громади;

Що відомо

За словами Надії Оперчук, з початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 34209 випадків COVID-19, 30953 одужали, від ускладнень померли 1604 жителі регіону.

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