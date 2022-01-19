COVID-19 на Кіровоградщині: за добу 86 нових випадків, семеро людей померли

У Кіровоградській області за добу підтвердили 86 випадків COVID-19, одужали 76 хворих, семеро людей померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
Випадки підтвердили:
- 16 у Голованівському районі;
- 56 у Кропивницькому районі;
- 7 в Новоукраїнському районі;
- 7 в Олександрійському районі;
Одужали від коронавірусу:
- 53 жителі Кропивницького району;
- 13 жителів Новоукраїнського району;
- 10 жителів Олександрійського району;
Хто помер:
- 57-річний та двоє 75-річних чоловіків з Кропивницької громади;
- 56-річна жінка з Кетрисанівської громади;
- 70-річна жінка з Олександрівської громади;
- 70-річна жінка з Світловодської громади;
- 69-річна жінка з Олександрійської громади;
Що відомо
За словами Надії Оперчук, з початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 34209 випадків COVID-19, 30953 одужали, від ускладнень померли 1604 жителі регіону.
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