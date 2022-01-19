COVID-19 на Кіровоградщині: за добу 86 нових випадків, семеро людей померли

У Кіровоградській області за добу підтвердили 86 випадків COVID-19, одужали 76 хворих, семеро людей померли. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Випадки підтвердили:

16 у Голованівському районі;

56 у Кропивницькому районі;

7 в Новоукраїнському районі;

7 в Олександрійському районі;

Одужали від коронавірусу:

53 жителі Кропивницького району;

13 жителів Новоукраїнського району;

10 жителів Олександрійського району;

Хто помер:

57-річний та двоє 75-річних чоловіків з Кропивницької громади;

56-річна жінка з Кетрисанівської громади;

70-річна жінка з Олександрівської громади;

70-річна жінка з Світловодської громади;

69-річна жінка з Олександрійської громади;

Що відомо

За словами Надії Оперчук, з початку пандемії у Кіровоградській області підтвердили 34209 випадків COVID-19, 30953 одужали, від ускладнень померли 1604 жителі регіону.

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