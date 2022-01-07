Шестеро кропивничан зібрались у книгарні Кропивницького, щоб купити книжки для дітей, які лікуються в дитячих відділеннях лікарень Кіровоградської області. Для цього витратили тисячу гривень, яку отримали за вакцинацію від COVID. Книжкові полиці з дитячою літературою облаштовують протягом трьох років. Останні куплені книжки – для олександрівської та знам'янської лікарень.

Ініціював акцію кропивничанин Андрій Лаврусь. "Я вакцинувався не заради тисячі, зробив це для свого здоров'я. Але якщо така ініціатива держави є, то я вирішив витратити її на благодійність – подарувати книги дітям, щоб вони читали, мали гарний настрій – це головне".

Читайте також: На що кропивничани витрачають тисячу за вакцинацію

Андрій хотів насамперед купити "Різдвяну свинку" Джоан Ролінг (про книжку можна почитати тут ). "Оскільки її в книгарні немає, то виберу щось подібне, щоб було цікаво перечитувати. Ще казки. Звичайно, українською мовою", – розповів він.

Суспільне: Кропивницький Книжки, які купили шестеро учасників акції

Членкиня громадської організації "Асоціяція жінок Дія" Інна Жолобова вирішила приєднатись до Андрія після того, як побачила в соціальних мережах його пост. "Асоціяація жінок Дія" вирішили приєднатись, – розповіла вона, – бо ми вже збирали книги для діток, які перебувають на лікуванні в дитячих відділеннях лікарень області і міста Кропивницький. Ми передали книги в сім дитячих відділень, в тому числі у Компаніївку, Новгородку, Долинську та Устинівку. Особливо у віддалених лікарнях нам дякували. Ми зрозуміли, що це потрібно".

Суспільне: Кропивницький Вікторія Семененко, Інна Жолобова та Яна Ковальова вибирають книжки

Протягом трьох років окрім дитячої літератури, збирали книжки для батьків, які перебувають зі своїми дітьми на лікуванні. "Також наші благодійники передавали матеріали для власне самих полиць. Яна Ковальова власноруч їх скручувала, майструвала", – розповіла Інна Жолобова.

Три роки тому акцію започаткувала координаторка благодійного фонду у Кропивницькому "Дивожиття" Вікторія Семененко. "Ідея – допомогти відволіктись від хвороб та мати змогу читати книги, в тому числі і зі шкільної програми. Дитина може лікуватись, і не "відставати", – розповіла вона.

Перші книги зібрали на гроші Британської ради – Вікторія написала відповідний проєкт, який отримав фінансову підтримку. Тоді облаштували дві книжкові полиці: у неврологічному відділенні дитячої лікарні "Добруджа" і в протитуберкульозному диспансері – обидві лікарні розташовані у Кропивницькому. "Потім, – розповіла Вікторія, – до цієї акції долучились волонтерки Інна Жолобова і Яна Ковальова, а потім ще більше людей, і через соціальні мережі нам вдалося відкрити кілька книжкових локацій у районах. Сподіваємось, що нас у цьому підтримають й інші благодійники, особливо з депутатського корпусу".

Облаштовані полиці планують оновлювати раз на три роки. "Деякі діти забирають книги додому, бо вони їм сподобались, тому логічно і приємно, що ми маємо поповнювати ці полиці", – каже Вікторія.

До акції може долучитись кожен охочий. Для цього підійдуть як нові, так і книги у гарному стані, які були в ужитку. Для цього треба звернутись до соціальних мереж фонду "Дивожиття".

Читайте також