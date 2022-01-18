Швеція скасовує вимогу про надання результатів ПЛР-тесту при в'їзді до країни

З 21 січня у Швеції буде скасують вимогу, за якою усі подорожувальники, які заїжджають до країни, мають надати негативний результат тесту на коронавірусу незалежно від статусу вакцинації.

"Більше не вважається, що мандрівники становлять особливий ризик у контексті поширення "Омікрона" у Швеції. Тому особлива вимога щодо негативного тесту на COVID-19, виконаного не більше ніж за 48 годин до прибуття до Швеції, більше не вважається пропорційною мірою, відповідно до запиту Шведського агентства охорони здоров’я", – йдеться в заяві уряду країни.

Норма діяла з 28 грудня: за нею всі іноземці, щоб потрапити до країни, повинні були показати негативний результат тесту. Її запровадили через активне поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон" Європою. Наразі це основний штам у Швеції, а кількість нових випадків захворювання у країни почала зростати.

Що відомо

Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

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