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Бойовики проводять збори з командирами рот, батарей та коригувальниками — розвідка
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Бойовики проводять збори з командирами рот, батарей та коригувальниками — розвідка

Антон Степура
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Бойовики проводять збори з командирами рот, батарей та коригувальниками — розвідка

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей окупанти проводять інтенсивну бойову підготовку. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

"Командування ЗС РФ нарощує інтенсивність бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ", — сказано у повідомленні.

У відомстві додали, що з початку тижня на полігонах окупантів розпочалися збори з командирами рот, батарей і коригувальниками артилерійського вогню.

За даними розвідки, окупаційні адміністрації продовжують агітацію серед місцевого населення з призову до проходження військової служби за контрактом.

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