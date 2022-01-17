Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 отримали майже 100 тисяч осіб. Про це йшлося 17 січня під час селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусу, повідомляє сайт Офісу Президента.

Зокрема повідомляється, що від 6 січня, коли МОН дозволило введення бустерної дози вакцини проти COVID-19, таке щеплення вже отримали майже 100 тисяч людей.

Крім цього, під час наради міністр хорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про початок роботи мобільних бригад вакцинації у сільській місцевості та про початок роботи пункту вакцинації на КПВВ "Станиця Луганська".

За інформацією уряду, протягом минулого тижня в Україні спостерігалося стрімке збільшення нових випадків захворювання на COVID-19. Кількість нових пацієнтів у порівнянні з попереднім тижнем зросла майже вдвічі — - 28 тисяч до 55 тисяч.

Уряд повідомляє, що Івано-Франківська та Сумська області продовжують перебувати у "помаранчевій зоні" епідеміологічної небезпеки. Решта областей України — в "жовтій" зоні.

Уряд прогнозує подальше зростання кількості хворих на коронавірус в Україні.

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