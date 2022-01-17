Бустерну дозу вакцини проти COVID-19 отримали майже 100 тисяч осіб. Про це йшлося 17 січня під час селекторної наради щодо протидії поширенню коронавірусу, повідомляє сайт Офісу Президента.
Зокрема повідомляється, що від 6 січня, коли МОН дозволило введення бустерної дози вакцини проти COVID-19, таке щеплення вже отримали майже 100 тисяч людей.
Крім цього, під час наради міністр хорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив про початок роботи мобільних бригад вакцинації у сільській місцевості та про початок роботи пункту вакцинації на КПВВ "Станиця Луганська".
За інформацією уряду, протягом минулого тижня в Україні спостерігалося стрімке збільшення нових випадків захворювання на COVID-19. Кількість нових пацієнтів у порівнянні з попереднім тижнем зросла майже вдвічі — - 28 тисяч до 55 тисяч.
Уряд повідомляє, що Івано-Франківська та Сумська області продовжують перебувати у "помаранчевій зоні" епідеміологічної небезпеки. Решта областей України — в "жовтій" зоні.
Уряд прогнозує подальше зростання кількості хворих на коронавірус в Україні.
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Що відомо
- Протягом доби 16 січня в Україні виявили понад 5 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус. Про це йдеться у прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 12–25 січня, підготовленому фахівцями Інституту проблем математичних машин і систем НАН України.
- Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.
- 18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.
- Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
- Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.
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