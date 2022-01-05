На Луганщину прибув представник ЄС Жозеп Боррель

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель приїхав на Луганщину з робочим візитом. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.
На КПВВ "Станиця Луганська" Боррель спілкується з прикордонниками та дивиться, які тут створені умови.
Раніше через стягування російських військ до українського кордону Боррель заявляв, що військова агресія Москви матиме "величезні наслідки".
Боррель буде в Україні з 4 по 6 січня та у рамках візиту має побувати на Донбасі.
Що відомо
- Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.
- Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Розмова почалася 30 грудня о 15:35 за Вашингтоном (о 22:35 за Києвом). Перемовини тривали близько 50 хвилин. Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив 30 грудня, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської федерації".
- 29 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським та підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
- 24 грудня президент Володимир Зеленський у режимі відеозв'язку поговорив із сенаторами та конгресменами США про ситуацію на сході України та кордоні з Росією, а також про "Північний потік-2".
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