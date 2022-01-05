На Луганщину прибув представник ЄС Жозеп Боррель

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель приїхав на Луганщину з робочим візитом. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

На КПВВ "Станиця Луганська" Боррель спілкується з прикордонниками та дивиться, які тут створені умови.

Раніше через стягування російських військ до українського кордону Боррель заявляв, що військова агресія Москви матиме "величезні наслідки".

Боррель буде в Україні з 4 по 6 січня та у рамках візиту має побувати на Донбасі.

Що відомо

Ввечері 2 січня президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, питання недопущення подальшої ескалації ситуації на україно-російському кордоні.

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін провели переговори у телефонному режимі. Розмова почалася 30 грудня о 15:35 за Вашингтоном (о 22:35 за Києвом). Перемовини тривали близько 50 хвилин. Байден закликав Росію до деескалації напруженості з Україною. Він чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну, повідомили у Білому домі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив 30 грудня, що Радбез не бачить загроз для" відкритої агресії з боку Російської федерації".

29 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із президентом Володимиром Зеленським та підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. 24 грудня президент Володимир Зеленський у режимі відеозв'язку поговорив із сенаторами та конгресменами США про ситуацію на сході України та кордоні з Росією, а також про "Північний потік-2".

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