Канцлер Німеччини хоче зустрітися з Путіним у січні — Bild

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, попри опір правлячої коаліції, має намір до кінця січня провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Як зазначається, Шольц, який очолив коаліційний уряд з різних сил, діаметрально протилежних у своїх деклараціях стосовно Росії, прагне "компетентного нового початку" відносин Берліна та Москви. Саме про це Шольц і Путін говорили під час телефонної розмови 21 грудня 2021 року. Видання припускає, що їхня зустріч може відбутися вже у січні. Протягом двох останніх тижнів підготовкою перемовин займається зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер. Зазначається, що серед питань, які турбують очільника німецького уряду, є питання України й майбутнє постачання газу до Німеччини.

Водночас Reuters повідомляє, що Німеччина хоче реанімувати Нормандський формат за участю України, Росії, Франції та Німеччини, у зв'язку з чим прагне до зниження напруженості між країнами. При цьому зазначається. що німецька сторона сумнівається у перспективі відкритого вторгнення російських військ на територію України.

Що відомо

21 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу розмову в статусі німецького лідера з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Шольцвисловив занепокоєння з приводу нарощуванням російських військ біля українського кордону й закликав до деескалації.

21 грудня Путін також говорив телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном. Згідно з пресрелізом Кремля, теми розмов щодо України та міжнародної безпеки були такими ж. Але Єлисейський палац поки не публікував свого повідомлення.

15 грудня президент Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із німецьким канцлером Олафом Шольцом. Сторони обговорили, зокрема, можливе членство України в НАТО.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає захист безпеки та суверенітету України найважливішим питанням сьогоднішнього порядку денного. Цієї теми він торкнувся і під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом.

Перший закордонний візит на посаді канцлера Шольц здійснив до Франції. На зустрічі з Еммануелем Макроном політики висловилися за поновлення переговорів у "нормандському форматі".

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