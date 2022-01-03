Канцлер Німеччини хоче зустрітися з Путіним у січні — Bild

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, попри опір правлячої коаліції, має намір до кінця січня провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє німецьке видання Bild.
Як зазначається, Шольц, який очолив коаліційний уряд з різних сил, діаметрально протилежних у своїх деклараціях стосовно Росії, прагне "компетентного нового початку" відносин Берліна та Москви. Саме про це Шольц і Путін говорили під час телефонної розмови 21 грудня 2021 року. Видання припускає, що їхня зустріч може відбутися вже у січні. Протягом двох останніх тижнів підготовкою перемовин займається зовнішньополітичний радник канцлера Єнс Плетнер. Зазначається, що серед питань, які турбують очільника німецького уряду, є питання України й майбутнє постачання газу до Німеччини.
Водночас Reuters повідомляє, що Німеччина хоче реанімувати Нормандський формат за участю України, Росії, Франції та Німеччини, у зв'язку з чим прагне до зниження напруженості між країнами. При цьому зазначається. що німецька сторона сумнівається у перспективі відкритого вторгнення російських військ на територію України.
Що відомо
- 21 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу розмову в статусі німецького лідера з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Шольцвисловив занепокоєння з приводу нарощуванням російських військ біля українського кордону й закликав до деескалації.
- 21 грудня Путін також говорив телефоном із президентом Франції Емманюелем Макроном. Згідно з пресрелізом Кремля, теми розмов щодо України та міжнародної безпеки були такими ж. Але Єлисейський палац поки не публікував свого повідомлення.
- 15 грудня президент Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із німецьким канцлером Олафом Шольцом. Сторони обговорили, зокрема, можливе членство України в НАТО.
- Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає захист безпеки та суверенітету України найважливішим питанням сьогоднішнього порядку денного. Цієї теми він торкнувся і під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом.
- Перший закордонний візит на посаді канцлера Шольц здійснив до Франції. На зустрічі з Еммануелем Макроном політики висловилися за поновлення переговорів у "нормандському форматі".
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