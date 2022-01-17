Міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок визначила цілі свого візиту до Києва та Москви. У столицях України та Росії Бербок хоче з'ясувати, наскільки сторони готові до дипломатичного врегулювання конфлікту. У Києві вона обговорюватиме ініціативи з модернізації сталої української енергетики, розвиток ринку зеленого водню та пропозиції підтримки кіберзахисту, повідомляють на сайті МЗС Німеччини.

"Обов'язковою умовою дипломатії є розуміння погляду іншої сторони, навіть якщо у вас іноді зовсім протилежні думки. Ось чому такі... візити важливі, особливо у важкі часи. Я уважно слухатиму своїх співрозмовників, як у Москві, так і в Києві... Я хочу з'ясувати на місці, чи є готовність знайти рішення за дипломатичними каналами – перш за все, щоб знову вдихнути життя в "нормандський" процес і нарешті досягти прогресу у виконанні Мінських домовленостей", — цитує Бербок пресслужба міністерства закордонних справ ФРН.

Бербок зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою у Києві 17 січня. Потім вона вирушить до Москви — 18 січня у неї заплановані переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Під час свого візиту до Києва міністерка закордонних справ, яку призначили за квотою партії "Зелених", хоче освіжити дипломатичні канали комунікації Берліна та Києва. Зокрема планують говорити не лише про конфлікт на Донбасі: на порядку денному стоятимуть кібербезпека та розвиток ринку "зеленого" водню.

"У Києві хочу дати зрозуміти, що ми не ведемо переговори про Україну без України. І як новий федеральний уряд, ми не лише продовжуємо виконувати свої зобов'язання — сьогоднішні 30-ті роковини наших дипломатичних відносин — це хороша можливість оновлення. Для мене це означає насамперед допомогу у зміцненні потенціалу України. Тому я хочу розповісти про ініціативи з модернізації сталої української енергетики, розвиток ринку зеленого водню та пропозиції підтримки кіберзахисту", — зазначила політикиня.

Водночас Бербок підкреслила, що хоче суттєвих та стабільних відносин із Росією, адже це є прерогативою новосформованого уряду. Під час переговорів із Лавроим Бербок має намір вислухати та з'ясувати позицію Росії.

"У переговорах у Москві для мене також так само буде визначення позиції. Як новий федеральний уряд, ми хочемо суттєвих та стабільних відносин із Росією", — заявила Аналена Бербок.

Що відомо

5 січня Бербок відвідала Вашингтон, де провела переговори з американськими політиками. Однією з тем перемовин стала російська агресія проти України.

Німецьке видання Bild повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір до кінця січня провести перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним.

21 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів першу розмову в статусі німецького лідера з президентом Росії Володимиром Путіним. Зокрема, Шольц висловив занепокоєння з приводу нарощуванням російських військ біля українського кордону й закликав до деескалації.

15 грудня президент Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із німецьким канцлером Олафом Шольцом. Сторони обговорили, зокрема, можливе членство України в НАТО.

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає захист безпеки та суверенітету України найважливішим питанням сьогоднішнього порядку денного. Цієї теми він торкнувся і під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом.

У грудні віце-канцлер, міністр економіки та енергетики в новому уряді Німеччини Роберт Габен заявив, що "Північний потік-2" є геополітичною помилкою.

У кінці грудня 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен, а також міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Британії провели телефонну розмову та скоординували позиції в питання протидії подальшій російській агресії проти України.

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