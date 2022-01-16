Троє колишніх гравців ”Інгульця” увійшли до тренерського штабу команди

До тренерського штабу футбольного клубу ”Інгулець” з селища Петрове Олександрійського району Кіровоградської області увійшли колишні гравці команди Богдан Шуст, Владислав Лупашко та Младен Бартуловіч. Інформацію про це опублікували на офіційній Facebook-сторінці клубу. Усі троє завершили кар’єру футболістів після першої частини чемпіонату Української прем’єр-ліги сезону 2021/22 років.

15 січня петрівська команда розпочала перший етап тренувальних зборів на клубній базі у селі Володимирівка неподалік Петрового. Чим саме займатимуться нові тренери у пресслужбі клубу не сказали.

Пресслужба ФК "Інгулець" Младен Бартуловіч (ліворуч), Владислав Лупашко (посередині) та Богдан Шуст (праворуч) на першому тренуванні команди у 2022 році

Якою була ігрова кар’єра нових тренерів петрівчан

35-річний вихованець львівського футболу, голкіпер Богдан Шуст протягом ігрової кар’єри, крім ”Інгульця”, виступав за львівські ”Карпати”, донецькі ”Шахтар” і ”Металург”, луганську ”Зорю”, маріупольський ”Іллічівець”, харківський ”Металіст”, луцьку ”Волинь” та полтавську ”Ворсклу”, викликався до лав збірної України – був у заявці команди на чемпіонаті світу 2006 року. У складі ”Шахтаря” тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав національні Кубок та Суперкубок, 2009 року вигравав кубок УЄФА. В ”Інгульці” – з 2019 року. У сезоні 2021/22 років зіграв у п’яти матчах, пропустив сім м’ячів.

35-річний уродженець міста Білгород-Дністровський Одеської області Владислав Лупашко до ”Інгульця” виступав за бориспільський ”Борисфен”, донецький ”Металург”, команду ”Княжа” з Бориспільського району, футбольний клуб ”Львів”, київську ”Оболонь”, чернівецьку ”Буковину”, маріупольський ”Іллічівець” та кропивницьку ”Зірку”. В ”Інгульці” – з 2017 року. У сезоні 2021/22 років, через травму, зіграв усього у чотирьох матчах в листопаді й грудні, голів не забивав.

35-річний хорват Младен Бартуловіч в ”Інгульці” – з 2020 року. До цього пограв за хорватський ”Хайдук” з міста Спліт, ”Дніпро”, ”Кривбас”, київський ”Арсенал”, львівські ”Карпати”, полтавську ”Ворсклу”, польську команду ”Медзь” з міста Легниця та луцьку ”Волинь”, двічі викликався у збірну Хорватії. З ”Хайдуком” вигравав чемпіонат Хорватії сезону 2004/2005 років та двічі – Суперкубок Хорватії, у складі ”Дніпра” був фіналістом Ліги Європи сезону 2014/15 років. У сезоні 2021/22 років, зіграв у 12 матчах, отримав чотири жовті картки, єдиний свій м’яч забив з пенальті у ворота одеського ”Чорноморця”.

Що відомо

Про те, що Бартуловіч, Лупашко і Шуст отримали пропозиції увійти до тренерського штабу, 11 січня 2022 року в етері телеканалів ”Футбол” сказав головний тренер ”Інгульця” Сергій Лавриненко.

Першу офіційну гру у 2022 році команда з Петрового зіграє 26 лютого проти київського ”Динамо”. Матч першого кола, який відбувся 18 серпня 2021 року перенесли з Кропивницького в Київ, він закінчився нічиєю 1:1. Гра другого кола мала б відбутися на новому стадіоні петрівчан, та офіційної інформації про місце її проведення немає, на 16 січня продаж квитків не відкрили.

В 17 іграх сезону ”Інгулець” набрав 13 очок і перебуває на 14-ій сходинці турнірної таблиці.

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