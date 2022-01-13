Apple попередила, що ціни на додатки в App Store зростуть. У чому причина

Корпорація Apple повідомила, що додасть до вартості додатків у магазині App Store для українських користувачів 20% ПДВ у зв’язку із запровадженням закону про цифровий податок, що стосується низки IT-гігантів.

Як повідомляє AIN, збільшення вартості програм та покупок у додатках очікується протягом 13-14 січня.

"Щойно ці зміни набудуть чинності, розділ "Ціни та доступність" у розділі "Мої програми" буде оновлено. Ви можете будь-коли змінити ціни на свої програми та покупки в додатках (включаючи підписки з автоматичним поновленням) у App Store Connect.

При цьому здорожчання не зачепить підписки з автоматичним поновленням, зазначає видання.

"Apple дозволила розробникам залишати старі ціни для постійних клієнтів, якщо їхні продукти пропонують підписку", — йдеться у повідомленні.

Підписаний президентом у червні 2021 року законопроєкт №1525-ІХ про "податок на Facebook" зобов’язує іноземні онлайн-сервіси, доступні на території України, зокрема Facebook, Netflix, Steam та сервіси Apple та Amazon, сплачувати податок у 20%.

Що відомо

17 лютого Рада у першому читанні підтримала законопроєкт щодо оподаткування іноземних інтернет-ресурсів. Голова комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив сутність законопроєкту, заявивши, що про новий податок не йдеться.

3 червня Верховна рада у цілому підтримала законопроєкт №4184 щодо оподаткування іноземних інтернет-ресурсів, які демонструють рекламу українським користувачам і працюють на території України, або так званий "податок на Google".

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