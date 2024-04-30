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Єврокомісія розпочала розслідування щодо Meta через недостатню протидію "оманливій рекламі" та "дезінформації"
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Єврокомісія розпочала розслідування щодо Meta через недостатню протидію "оманливій рекламі" та "дезінформації"

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Meta, Єврокомісія
Логотип компанії Meta. AP

Європейська комісія розпочала розслідування проти компанії Meta, яка володіє Facebook та Instagram. Мета — оцінка щодо можливого порушення компанією закону про цифрові послуги (DSA). Зокрема йдеться про "оманливу рекламу" та "дезінформацію".

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що підозри у порушеннях охоплюють "політику та практику" Meta щодо "оманливої реклами та політичного вмісту" в її службах. Вони також стосуються відсутності ефективного стороннього громадського дискурсу в режимі реального часу та інструменту моніторингу виборів напередодні виборів до Європарламенту на тлі того, що Meta відмовилася від свого інструменту громадського аналізу в реальному часі CrowdTangle без відповідної заміни.

Крім того, ЄК підозрює, що механізм позначення незаконного вмісту в службах ("Повідомлення та дії"), а також механізми відшкодування для користувачів і внутрішніх скарг не відповідають вимогам DSA та що існують недоліки в наданні Meta доступу дослідникам до загальнодоступних даних.

Відкриття провадження ґрунтується на попередньому аналізі звіту про оцінку ризиків, надісланого Meta у вересні 2023 року, відповідях компанії на офіційні запити ЄК на інформацію (щодо незаконного контенту та дезінформації, доступу до даних, підписки на політику без реклами та генерувального ШІ), загальнодоступні звіти та власний аналіз Єврокомісії.

У листопаді 2023-го у Meta Platforms заявили, що з 2024 року рекламодавці повинні будуть повідомляти, коли штучний інтелект або інші цифрові методи використовуються для зміни або створення політичної чи соціальної реклами у Facebook та Instagram.

13 березня цього року Європарламент схвалив закон про штучний інтелект, який запроваджує комплексні обмеження ШІ у світі та покликаний усунути занепокоєння щодо упередженості, пов'язаної з новою технологією.

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