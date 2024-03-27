Цукерберг особисто "вербує" дослідників ШІ для роботи в Meta

Засновник та гендиректор компанії Meta, до якої, зокрема, входять Facebook та Instagram Марк Цукерберг, схоже, активізує зусилля для залучення та найму фахівців зі штучного інтелекту (ШІ).

Про це йдеться у статті видання The Information із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Цукерберг вербував дослідників штучного інтелекту з Google DeepMind під час особистого листування електронною поштою.

За словами одного зі співрозмовників видання, Цукерберг написав їм про те, наскільки важливий штучний інтелект для Meta, і висловив сподівання, що вони приєднаються до компанії для співпраці.

У статті також наголошується, що Meta пропонувала роботу кандидатам без проведення співбесід. Компанія також пом’якшила свою політику, не виплачуючи вищі зарплати персоналу з конкуруючими пропозиціями роботи.

Зусилля Meta щодо набору персоналу є частиною узгодженої стратегії Цукерберга, спрямованої на перетворення компанії на "основного гравця" у сфері ШІ.

У січні Цукерберг заявив в інтерв’ю The Verge, що Meta буде володіти понад 340 тисячами графічних процесорів Nvidia H100 до кінця 2024 року.

Мікросхеми, які компанії використовують для навчання та розгортання моделей ШІ, стали популярним товаром серед технологічних фірм.

"Ми (Meta — ред.) створили потенціал, щоб зробити це в масштабі, який може бути більшим, ніж будь-яка інша окрема компанія. Я думаю, що багато людей можуть цього не оцінити", — сказав він тоді.

Meta прагнула виділитися серед своїх конкурентів, таких як OpenAI. Компанія підтримує підхід із відкритим кодом до розробки ШІ. У липні минулого року Meta випустила Llama 2, модель ШІ здебільшого з відкритим кодом.

"З погляду інвестиційних пріоритетів, штучний інтелект буде нашою найбільшою сферою інвестицій у 2024 році як для інженерних, так і для обчислювальних ресурсів", — сказав Цукерберг.

У листопаді 2023-го у Meta Platforms заявили, що з 2024 року рекламодавці повинні будуть повідомляти, коли штучний інтелект або інші цифрові методи використовуються для зміни або створення політичної чи соціальної реклами у Facebook та Instagram.

13 березня цього року Європарламент схвалив закон про штучний інтелект, який запроваджує комплексні обмеження ШІ у світі та покликаний усунути занепокоєння щодо упередженості, пов'язаної з новою технологією.