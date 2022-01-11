Майбутнє світової економіки виглядає "похмуро" – Світовий банк

За прогнозами Світового банку зростання світової економіки у 2022 році сповільниться до 4.1%. Крім цього, пандемія продовжить заважати економічному відновленню, а відставання бідних країн від заможних збільшиться. Всі ці фактори додаватимуть нестабільності світовій економіці та збільшуватимуть нерівність у світі.

Таку заяву зробив президент Світового банку Девід Малпасс, передає BBC.

За прогнозом Світового банку, сповільнення світової економіки у 2022 році станеться через загрози від вірусу, послаблення допомоги, яку виділяють уряди країн, та послаблення тенденції відновлення споживчого попиту.

Проте, за словами президента Світового банку, найбільше непокоїть проблема поглиблення глобальної нерівності між країнами.

"Великою перешкодою є нерівність, яка вбудована в систему", – заявив Малпасс.

Бідні країни виявилися особливо вразливими до падіння економіки через свої зусилля по боротьбі з інфляцією. Тому такі країни все більше відставатимуть в економічному розвитку.

Крім цього, через велику різницю в економічному розвитку між країнами, може постати проблема неможливості глобального реагування на спільні виклики, зокрема коронавірус.

"Збільшення відмінностей між країнами не лише ускладнить контроль за COVID-19 та його варіантами, але створить ризик стагнації економіки чи навіть поразки спільних зусиль проти глобальних ризиків, які неможливо ігнорувати", – сказано у щорічному звіті Світового Економічного форуму.

Згідно зі звітом Світового банку щодо майбутнього економіки, у 2021 році світова економіка продемонструвала найбільше відновлення після падіння за останні 80 років. Але очікується, що у 2022 році швидкість відновлення сповільниться через поширення нових варіантів коронавірусу та збільшення цін на споживчі товари.

Глобальна інфляція наразі є найвищою з 2008 року.

"Реальність полягає в тому, що COVID-19 та карантин мають величезний вплив і це особливо видно у бідніших країнах, – каже Малпасс, – це виглядає похмуро".

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