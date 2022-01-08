Китайські вчені виявили воду у зразку ґрунту з Місяця

Вчені з Китаю виявили воду у зразку місячного ґрунту, яку доставила на Землю автоматична міжпланетна станція "Чан'є-5" у 2020 році.

Про це йдеться у статті дослідників, опублікованій у науковому журналі Science Advances.

"Ми публікуємо аналіз результатів, заснованих на даних у спектрах відображення від 0.48 до 3.2 мікрометрів, отриманих апаратом зонда "Чан'е-5", що спускається. За нашими підрахунками, у зразку місячного ґрунту міститься 120 мільйонних часток води, здебільшого тієї, що з'явилася в ньому завдяки сонячному вітру", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що вказаний ґрунт був зібраний у північній частині області "Океан Бур" на Місяці.

Китайський зонд "Чан'є-5" запустили з космодрому "Веньчан" на китайському острові Хайнань у листопаді 2020 року. 1 грудня 2020 зонд добрався до "Океану Бур" та повернувся на Землю 16 грудня того ж року, доставивши на Землю 1731 грам місячного ґрунту.

Що відомо

У вересні 2020 року у NASA повідомили, що виявили на Місяці іржу, яка утворюється під впливом кисню і води.

У жовтні 2020 року у NASA вперше підтвердили присутність води на освітленій Сонцем стороні Місяця.

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