Китайські вчені виявили воду у зразку ґрунту з Місяця

Вчені з Китаю виявили воду у зразку місячного ґрунту, яку доставила на Землю автоматична міжпланетна станція "Чан'є-5" у 2020 році.
Про це йдеться у статті дослідників, опублікованій у науковому журналі Science Advances.
"Ми публікуємо аналіз результатів, заснованих на даних у спектрах відображення від 0.48 до 3.2 мікрометрів, отриманих апаратом зонда "Чан'е-5", що спускається. За нашими підрахунками, у зразку місячного ґрунту міститься 120 мільйонних часток води, здебільшого тієї, що з'явилася в ньому завдяки сонячному вітру", — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що вказаний ґрунт був зібраний у північній частині області "Океан БурОкеан Бур – найбільше місячне море, розташоване в західній частині видимого боку Місяця. Воно має неправильну форму й витягнуте із північного заходу на південний схід. На сході зливається з численними іншими морями та затоками. Як і інші місячні моря, Океан Бур є рівниною, заповненою застиглою базальтовою лавою." на Місяці.
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Китайський зонд "Чан'є-5" запустили з космодрому "Веньчан" на китайському острові Хайнань у листопаді 2020 року. 1 грудня 2020 зонд добрався до "Океану Бур" та повернувся на Землю 16 грудня того ж року, доставивши на Землю 1731 грам місячного ґрунту.
Що відомо
- У вересні 2020 року у NASA повідомили, що виявили на Місяці іржу, яка утворюється під впливом кисню і води.
- У жовтні 2020 року у NASA вперше підтвердили присутність води на освітленій Сонцем стороні Місяця.
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