Серія сонячних спалахів і корональних викидів маси стали причиною потужних магнітних бур, що обрушилися на Землю ввечері п'ятниці, 10 травня. Вони також можуть порушити зв'язок на Землі на вихідних. Це може вплинути на енергосистему, а також на супутниковий і високочастотний радіозв'язок.

Про це повідомляє урядова організація Головний центр спеціального контролю.

"Геомагнітна буря, що триває, наразі є "екстремальною" або має рівень 5 з 5. Це перший шторм рівня G5 з жовтня 2003 року. Ураган може вплинути на енергосистему, а також на супутниковий і високочастотний радіозв'язок", — йдеться у повідомленні.

"Вже йдуть численні повідомлення з фронту про відмови GPS, радіозв'язку, старлінків — це очікуваний наслідок геомагнітної бурі такої сили. В зоні ризику — енергосистема, сигнальні системи на залізниці тощо. Покладатися на ВЧ та супутниковий зв'язок не варто — вони можуть відмовити будь-якої миті", — написав у Фейсбуці кандидат фізико-математичних наук, фахівець в галузі космічної погоди, сонячно-земної фізики та методів обробки супутникових даних Олексій Парновський з Інституту космічних досліджень НАН України.

Вчений попередив, що слід очікувати на відчутні індукційні струми на протяжних дротах і антенах, особливо орієнтованих з півночі на південь. Якщо вони наразі непотрібні, їх краще відключити від апаратури.

При цьому, за його словами, це далеко не найгірше, що може бути. Це екстремальна буря, але ще не супербуря. За супербурі є істотний ризик фізичного виходу з ладу обладнання в енергетиці.

“Наразі не схоже, щоби поточна ситуація розвинулася до супербурі, але така можливість не виключена. Тому я закликаю бути пильними і обережними і слідкувати за оновленнями”, — написав Парновський.

У ніч проти 11 травня у низці регіонів України можна було спостерігати північне сяйво, повідомляють кореспонденти Суспільного. Зокрема, йдеться про Дніпропетровщину, Одещину, Тернопільщину, Закарпаття.

Як пояснив Суспільному голова Одеського астрономічного товариства Михайло Рябов, по диску Сонця проходила велика група плям, відбувались спалахи, при цьому їхня кількість досягала пʼятдесяти, серед них були й дуже потужні. Кульмінація подій сталась 8-10 травня, пішли ці серії спалахів, що супроводжувались викидом великих хмар плазми, які були направлені у сторону землі.

"У результаті чого сталась велика магнітна буря, потужність якої дуже висока. Якщо зазвичай полярне сяйво буває зеленуватим, то на цей раз воно було вишнево-червоним", — пояснив він.

Що таке північне сяйво

Північне сяйво — оптичне явище світіння окремих ділянок нічного неба в полярних районах, яке швидко змінюється. Виникає у верхніх шарах атмосфери планети під впливом потоків заряджених частинок, які магнітне поле планети спрямовує до полюсів.