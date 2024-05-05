Науковці в Індонезії спостерігали, як орангутанг лікує рану на своєму обличчі лікарською рослиною. Така поведінка у приматів була задокументована вперше.

Про це повідомляє CNN з посиланням на опубліковану в журналі Scientific Reports статтю.

Самець суматранського орангутанга Ракус лікував рану на своєму обличчі, жуючи листя в'юнкої рослини під назвою Акар Кунінг і кілька разів наносив цей сік собі на обличчя.

Потім він накрив рану пожованим листям, які використовуються в традиційній медицині для лікування таких хвороб, як дизентерія, діабет і малярія, стверджують дослідники.

Провідний автор дослідження Ізабель Лаумер, докторантка Інституту поведінки тварин імені Макса Планка, розповіла, що команда була "дуже схвильована" своїми спостереженнями, які проводилися в червні 2022 року в дослідницькій зоні в Індонезії.

Команда вчених вважає, що Ракус навмисно використовував рослину для лікування своєї рани.

"Ця, можливо, інноваційна поведінка є першим звітом про активне лікування ран за допомогою біологічно активних рослин у людиноподібних мавп", — сказала вона.

Дослідники вважають, що Ракус, швидше за все, отримав рану в бою з іншим самцем орангутанга.

Це означає, що орангутанги рідко отримують рани, що дає дослідникам мало можливостей спостерігати за такою поведінкою.

Що стосується того, як Ракус навчився лікувати рану, то однією з можливостей є "випадкова індивідуальна інновація", сказала Лаумер.

Самець суматранського орангутанга на ім’я Ракус через два місяці після самостійного лікування рани за допомогою лікарської рослини, Індонезія, 25 серпня 2022 року. REUTERS/Інститут поведінки тварин імені Макса Планка

Можливо, орангутанг випадково торкнувся своєї рани, коли харчувався рослиною, і миттєво відчув полегшення болю завдяки її знеболювальній дії, що змусило його повторити поведінку, пояснила вона.

Інше можливе пояснення полягає в тому, що Ракус навчився лікувати рану від інших орангутангів у місцевості, де він народився.

Як стверджують науковці, спостереження "дає нове уявлення про існування самолікування у найближчих родичів людини і про еволюційне походження лікування ран у ширшому плані", підвищуючи ймовірність того, що лікування ран може походити від спільного предка, спільного для людей і орангутангів.

Дослідники планують уважно спостерігати за будь-якими іншими пораненими орангутангами в цьому районі, щоб побачити, чи повторюється така поведінка.