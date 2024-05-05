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Науковці вперше спостерігали, як орангутанг лікував свої рани за допомогою лікарських рослин
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Науковці вперше спостерігали, як орангутанг лікував свої рани за допомогою лікарських рослин

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Орангутанг
Самець суматранського орангутанга на ім’я Ракус із раною на обличчі, Індонезія, 23 червня 2022 року. REUTERS/Інститут поведінки тварин імені Макса Планка

Науковці в Індонезії спостерігали, як орангутанг лікує рану на своєму обличчі лікарською рослиною. Така поведінка у приматів була задокументована вперше.

Про це повідомляє CNN з посиланням на опубліковану в журналі Scientific Reports статтю.

Самець суматранського орангутанга Ракус лікував рану на своєму обличчі, жуючи листя в'юнкої рослини під назвою Акар Кунінг і кілька разів наносив цей сік собі на обличчя.

Потім він накрив рану пожованим листям, які використовуються в традиційній медицині для лікування таких хвороб, як дизентерія, діабет і малярія, стверджують дослідники.

Провідний автор дослідження Ізабель Лаумер, докторантка Інституту поведінки тварин імені Макса Планка, розповіла, що команда була "дуже схвильована" своїми спостереженнями, які проводилися в червні 2022 року в дослідницькій зоні в Індонезії.

Команда вчених вважає, що Ракус навмисно використовував рослину для лікування своєї рани.

"Ця, можливо, інноваційна поведінка є першим звітом про активне лікування ран за допомогою біологічно активних рослин у людиноподібних мавп", — сказала вона.

Дослідники вважають, що Ракус, швидше за все, отримав рану в бою з іншим самцем орангутанга.

Це означає, що орангутанги рідко отримують рани, що дає дослідникам мало можливостей спостерігати за такою поведінкою.

Що стосується того, як Ракус навчився лікувати рану, то однією з можливостей є "випадкова індивідуальна інновація", сказала Лаумер.

Науковці вперше спостерігали, як орангутанг лікував свої рани за допомогою лікарських рослин
Самець суматранського орангутанга на ім’я Ракус через два місяці після самостійного лікування рани за допомогою лікарської рослини, Індонезія, 25 серпня 2022 року. REUTERS/Інститут поведінки тварин імені Макса Планка

Можливо, орангутанг випадково торкнувся своєї рани, коли харчувався рослиною, і миттєво відчув полегшення болю завдяки її знеболювальній дії, що змусило його повторити поведінку, пояснила вона.

Інше можливе пояснення полягає в тому, що Ракус навчився лікувати рану від інших орангутангів у місцевості, де він народився.

Як стверджують науковці, спостереження "дає нове уявлення про існування самолікування у найближчих родичів людини і про еволюційне походження лікування ран у ширшому плані", підвищуючи ймовірність того, що лікування ран може походити від спільного предка, спільного для людей і орангутангів.

Дослідники планують уважно спостерігати за будь-якими іншими пораненими орангутангами в цьому районі, щоб побачити, чи повторюється така поведінка.

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