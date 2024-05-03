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Китай першим у світі запустив зонд для збору зразків на зворотний бік Місяця
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Китай першим у світі запустив зонд для збору зразків на зворотний бік Місяця

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Місячний зонд "Чан'е-6" з Китаю — перший летить на інший бік Місяця
Місячний зонд "Чан'е-6" і комбінована ракета-носій Long March-5 стоять на стартовому майданчику на космодромі Веньчан у провінції Хайнань, Китай, 3 травня 2024 року. REUTERS/Eduardo Baptista

Китай 3 травня запустив космічну місію без екіпажу, яка має зібрати зразки каміння та ґрунту зі зворотного боку Місяця. Така місія на інший бік супутника — перша у світі.

Про це пишуть BBC та Reuters.

Зонд назвали "Чан’е-6" — на честь богині Місяця, однієї з найшанованіших у китайській міфології.

Ракета Long March-5 без екіпажу з зондом "Чан'е-6" стартувала з космодрому Веньчан приблизно о 17:27 за місцевим часом (12:27 за Києвом).

На запуску були присутні вчені, дипломати та представники космічних агентств із Франції, Італії, Пакистану та Європейського космічного агентства, усі з яких мають на борту Chang'e-6 корисне навантаження для вивчення Місяця.

Місія триватиме 53 дні. Очікується, що зонд у червні здійснить м'яку посадку в басейні западини Південного полюса-Айткен. За повідомленням Китайського національного космічного управління, зонд збиратиме місячний ґрунт і гірські породи, а також проводитиме експерименти за допомогою бура і механічного маніпулятора.

Запуск 3 травня — черговий етап китайської програми освоєння космосу, яка конкурує з американською. У 2018 році Чан'е-4 здійснив першу безпілотну посадку Китаю на Місяць — також на зворотному боці. У 2020 році Чан'е-5 уперше за 44 роки доставив на Землю місячні зразки, а тепер -6 може зробити Китай першою країною, яка отримала зразки з "прихованої" сторони Місяця.

Крім того, законодавство США забороняє Китаю будь-яку співпрацю з американським космічним агентством NASA.

Чому темну сторону Місяця так називають

Цей бік Місяця називають темним, тому що його не видно з Землі, а не тому, що він не затримує сонячне проміння. Сторона має товстішу, старішу кору з більшою кількістю кратерів, яка менше вкрита давніми лавовими потоками, ніж ближній бік.

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