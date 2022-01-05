В Олександрії Кіровоградської області діти з молодіжного парламенту Центру дитячої та юнацької творчості відшукали рецепт Олександрійського пряника – забутого кулінарного бренду міста. Його продавали в Олександрії у 1970-80 роках, розповіла координаторка пошукового проєкту Інна Кошель.

Пряник важив 750 грамів, зверху була намальована місцева пожежна вежа. "Він був як торт у картонній коробці – весь покритий глазур'ю, а в середині – вишневий джем. Його робили витиском через дерев'яну форму", – розповіла Інна Кошель. Фото пряника не збереглись.

Фото: ukrainaincognita.com Каланча з курантами в Олександрії – один із символів міста. Нині це території пожежної частини.

Діти Центру збирали інформацію про цей кулінарний виріб: читали архіви, знайшли хіміка-технологиню, яка працювала на заводі з виробництва пряників. Вона розповіла про рецепт та його зовнішній вигляд.

Автори дослідження хотіли б, щоб у місті відновили виробництво смаколика, рецепт якого вони зайшли і готові поділитись. Наразі підприємство для співпраці шукають, говорить Інна Кошель.

23 грудня 2021 року на сесії Кіровоградської обласної ради Олександрійський молодіжний парламент отримав премію 13 тисяч гривень за проєкт "Пряник, як смачний бренд міста". Це був конкурс органів дитячого самоврядування "Активна генерація". Гроші витратять на поїздку до Львова. "Там теж є учнівський парламент, каже Інна Кошель. – Ми хочемо подивитися, як вони працюють та поділитися своїм досвідом".

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