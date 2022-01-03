Лавки, альтанки та алеї. У селищі Петрове облаштували креативне подвір'я

У селищі Петрове Кіровоградської області відкрили креативне подвір'я "Територія творчості на Каштановій". Облаштували його на території Центру дитячої та юнацької творчості. Проєкт, який створив парламент дітей Петрівської громади, переміг у конкурсі "Активні громадяни". Про це Суспільному розповіла його координаторка Наталія Дементьєва.

"Навесні цього року Центру, на базі якого працює парламент громади, надали нове приміщення. Під час чергової сесії у голови парламенту Віталія Уланова виникла ідея облаштувати його подвір'я та територію. Ми пройшли навчання з написання проєктів, взяли учать в обласному пітчингу проектів від Британської ради, пройшли відбір і перемогли. Це винятково дитяча ідея".

фото Наталії Дементьєвої

На реалізацію проєкту витратили 35 тисяч гривень від Британської ради та 14 тисяч гривень від Петрівської селищної ради в рамках співфінансування. Ще 140 тисяч гривень громада виділила додатково на прокладання алейок.

Наталя Дементьєва говорить: на території Центру крім алей, поставили лавки та альтанки, вихованці та працівники розмалювали стіни господарської будівлі.

"Тепер у теплу пору року тут можна буде проводити гурткові заняття, засідання парламенту, масові заходи, зустрічі, майстер-класи. Поруч розташований університет третього віку і його студенти теж можуть долучатись і проводити свої заходи на цьому подвір'ї".

Гроші для реалізації задумів отримали в кінці червня 2021 року, облаштовували креативне подвір'я з вересня по грудень.

Шкільний парламент налічує 39 дітей. До його складу входять учні усіх шкіл Петрівської громади. За словами Наталії Дементьєвої, участь у конкурсі грантових проєктів брали вперше.

Що відомо

"Активні громадяни" – це програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку, яка реалізується в Україні з 2014.

Британська Рада – це міжнародна організація Сполученого Королівства, що працює у більш ніж 100 країнах на шести континентах. Мета діяльності – розширення культурних відносин та розповсюдження освітніх можливостей.

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