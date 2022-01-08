У Новій Празі Олександрійського району Кіровоградської області хрещеникам на Різдво дарували пряники у вигляді коників і лялечок. У навколишніх селах такої традиції немає, розповіла Суспільному керівниця будинку культури №1 Нової Праги Світлана Піскова. Цей обряд дещо призабули за останні років 30, але якщо традиції зберігати – вони житимуть: так вирішили працівники будинку культури і зібрались, щоб розписати пряники, які тут звуть "коні" і "барині".
Розмальовувала пряники разом із дітьми та працівниками будинку культури Антоніна Яківна Кривко вона показувала, як це робили у минулому столітті. Традиційно новопражани, згадуючи ці пряники, роблять наголос на останній склад: "конІ" і "баринІ". Їх не годилось зразу з'їдати. Пряники від усіх хрещених приносили додому, виставляли на чільне місце, "щоб воно покрасувалось" і можна було їх їсти десь після 14 січня.
Світлана Піскова розповіла, що знайшли літературну згадку про цю традицію, датовану 1916 роком. "У своїх етнографічних матеріалах Іван Бессараба, який збирав їх в Новій Празі й видав у Петербурзі, говорить про те, що на Святий вечір в Різдво хрещені батьки обдаровують своїх похресників "пряниками в виде коней с красными хвостами" (сторінка 341)".
Заготовки спекла працівниця будинку культури Олена Мітюріна. "Дуже багато новопражан пам’ятають це печиво, – розповіла вона. – Його продавали в магазинах, на базарах. Готували з різного тіста: хтось на дріжджах, хтось з пряничного тіста – з медом, з маслом. У дитинстві – старші люди розповідають, що було тверде пісне солодке тісто. Клопотенко Кулінар Євген Клопотенко, що спеціалізується на українській кухніпише, що автентичні українські пряники готують з борошна, води, цукру і трішки розпушувача – це той смак, який пам’ятають наші новопражські бабусі. На майстерклас пекла саме з такого тіста".
Антоніна Яківна пекла коні й барині з хлібного тіста, тільки місила його туго, "щоб не було, як мочалка", й додавала до тіста більше цукру. Прикрашала різнокольоровим папером й розмальовувала помадкою, яку робила з крохмалю та води, вона не була солодкою, розмальовувала паличками. Бувало так, що якийсь фрагмент відламувався в процесі приготування, а все печиво було розраховане на кількість хрещеників, й резервного, вільного не було, тоді загострювали сірника, й скріплювали відламані фрагменти, а тріщину замальовували помадкою.
Перед тим як садити пряники в духовку чи піч – "тісто ж біле, воно ніколи не зарум’яниться", каже Олена Мітюріна, терли моркву, буряк на тертушку, віджимали сік і покривали. Тоді їх діставали вже рум’яними.
Антоніна Кривко свої форми для пряників подарувала будинку культури. Вони в неї з'явились у 70-ті роки (Антоніна Яківна 1951 року народження). У них на двох з чоловіком Михайлом Івановичем було 15 похресників. На свята купили вони конів і баринів, принесли додому, чоловік взяв папір, перемалював й по утвореному контуру із металевої стрічки, якою оббивали дерев'яні ящики, зробив для жінки форми.
Розповіла Антоніна Яківна, з чим ходили до хрещених батьків й чим обдаровували похресників. Хрещеники несли обов'язково книш, пиріжки, яблука. Хрещені батьки давали коника хлопчикам, бариню дівчаткам, пиріжки, цукерки, горіхи, яблука й "обов'язково щось з одежі: хусточку, платтячко, хлопцям сорочечку".
Антоніна Яківна пам'ятає, що носили кутю в горняткові. "Мати брала полотняну хустку й замотувала в нього горщик з кутьою. Було йдеш через сніг, впадеш, горщик розбився, кутя розтіклась..!", – розповідає з посмішкою жінка.
Кутю Антоніна Яківна готувала з рису, родзинок, маку, сушених груш. Все дрібнилось, парилось і заливалось солодким узваром. Це була перша страва на Святий Вечір.
Хата прибиралась особливо. "В "глухий" кут ( найдальший від дверей) клали сніп сіна, поверх снопа ставили велику банку із узваром, поруч, на табуреточці ставили кутю, й цей вугол так був обряжений до старого Нового року".
Вечерю носили цілий тиждень. Збирались на святвечір у одних кумів, й тоді аж до старого Нового року ходили тією ж компанією до усіх кумів по черзі.
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