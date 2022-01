Як переїдання впливає на здоров'я і як "зупинитись" за столом

Переїдання і зниження фізичної активності у святковий період можуть бути ключовим фактором, який загострює хвороби серця, ідеться у дослідженні в журналі Clinical Research in Cardiology. У період після Різдвяних свят та Дня незалежності США до кардіологічних відділень потрапляє найбільше пацієнтів. Про вплив переїдання на здоров’я людини та як не переїдати на свята – у матеріалі Суспільного.

Короткострокові наслідки переїдання

Під час, або одразу після застілля, людина може мати печію, стрибок рівня цукру в крові, і відповідно втому і млявість, важкість у шлунку або відчуття "переповненості". Автори дослідження опублікованого у монографії The Biology of Feast and Famine: Relevance of eating Disorders стверджують, що короткочасні переїдання на свята допомагають поповнювати запаси жирової тканини, які можуть бути важливими у голодні часи. Але в сучасних суспільствах переїдання переростає у звичку, яка негативно впливає на здоров’я.

Печія. Під час їжі шлунок активно виробляє сік, що знезаражує та частково перетравлює їжу, яку людина споживає. Чим більше ми з’їдаємо, тим більше шлункового соку виділяється. Під час переїдання йому фізично може не вистачити місця у шлунку і сік “витече” до стравоходу, спричинивши печію.

Підвищення рівня цукру в крові. Коли людина з’їдає багато вуглеводів, організм може не встигати перетравлювати глюкозу, що призведе до підвищення її кількості в крові. Надлишок глюкози в крові може бути токсичним для організму, зазначає професор дієтології університету Ньюкасла Доктор Карл Халстон у коментарі британському виданню NetDoctor. "Крім того, тривале надлишкове виробництво інсуліну може спровокувати порушення роботи підшлункової залози і вона припинить виробляти інсулін", — додає Карл Халстон.

Млявість. Коли людина багато з’їдає, це викликає додаткове навантаження на організм — йому доводиться мобілізувати всі зусилля і направити максимальну кількість крові до органів травлення. Відповідно до інших частин тіла надходить менше кисню і поживних речовин, що провокує відчуття втоми й млявості.

Ілюстративне фото: pixabay.com Переїдання буває активним та пасивним

Довгострокові наслідки переїдання

Тривале переїдання може призвести до зайвої ваги та ожиріння. Автори оглядового дослідження, опублікованого у науковому журналі Obesity research запевняють, що переїдання – це відносне явище. Для солдата або спортсмена, які багато тренуються, споживання 3000 ккал/день може бути недостатнім, але ця кількість буде надмірною для людини, що працює в офісі і мало рухається протягом дня.

Переїдання буває активним і пасивним.

Станом на 2021 рік в Україні 27,5% дорослих жінок і 24,5% дорослих чоловіків живуть із ожирінням. Водночас 7,7% дорослих жінок і 8,5% дорослих чоловіків мають цукровий діабет.

Активне переїдання

Активне переїдання притаманне людям з типовим західним раціоном — це раціон, що характеризується споживанням великої кількості оброблених продуктів, червоного м’яса, рафінованих жирів і солодощів.

Науковці з Австралії використали лабораторних щурів для демонстрації наслідків такого переїдання. Учені замінили м’яку, однорідну і нежирну їжу тварин на шоколадне печиво та жирний підсолоджений корм. Щури почали їсти більше і на десятий тиждень експерименту кількість жирової тканини у тілі тварин збільшилася в 4 рази.

Жирна і солодка їжа "запустила" механізм регулювання енергетичного балансу, який захищає тварин від тривалих періодів голодування. Подібний механізм є у тілі людини: солодка і жирна їжа видається нам смачною і ми можемо з’їсти більше, ніж нам потрібно для втамування голоду. Це детально описав австралійський еволюційний біолог Роб Брукс у науково-популярній книзі “Секс, гени і рок-н-ролл” (Sex, Genes and Rock'n'roll). Подібний механізм допоміг вижити стародавнім людям, які були мисливцями-збирачами і після знайденого солодкого фрукту або впольованого птаха не знали коли знову знайдуть що поїсти. Тому зайвий кілограм жиру міг врятувати життя. Тепер, коли ресторани і продуктові магазини працюють щодня, наше захоплення жирною і солодкою їжею призводить до ожиріння, хронічних захворювань та передчасної смерті.

Пасивне переїдання

Людина пасивно переїдає тоді, коли споживає достатню для себе кількість калорій, але не повністю їх витрачає, оскільки веде малорухомий спосіб життя. Дослідження опубліковане у International Journal of Obesity cвідчить, що дводенне споживання калорійної їжі і відсутність фізичних навантажень призводить до надлишкової енергії, яка запускає механізм відкладення калорій "на потім". Тому під час свят важливо продовжувати фізичні навантаження, або щодня ходити пішки.

Вплив тривалого переїдання на здоров’я

Хронічне переїдання призводить до зайвої ваги та ожиріння. Звіт Національного інституту серця, легень і крові США за 2004 рік доводить, що саме ожиріння є одним із основних факторів ризику розвитку метаболічного синдрому – низки порушень обміну речовин, в основі яких лежать інсулінорезистентність і артеріальна гіпертензія.

Експерти Національного інституту раку США вважають, що ожиріння підвищує ризик розвитку 13 типів злоякісних пухлин, включаючи рак грудей, печінки, товстої кишки, ендометрію матки, яєчників та інших.

Дослідження опубліковане у The Journal of Nurse Practicioners свідчить, що тривале переїдання і зайва вага підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, апное та порушення роботи нирок.

Результати тривалих популяційних спостережень опубліковані у Scandinavian Journal of Psychology доводять, що літні люди з ожирінням мають гіршу пам’ять у порівнянні з їхніми однолітками, які мають нормальну вагу. Науковці зазначають, що для кращого розуміння механізмів цього явища необхідні подальші дослідження.

Як уникнути переїдання на свята

Спеціалісти клініки Мейо радять:

обов’язково дотримуватися звичайного розкладу споживання їжі під час свят. Це допоможе уникнути відчуття "зараз готовий коня з’їсти" під час святкувань, що зменшить ризик переїдання;

наповнити принаймні половину тарілки кольоровими овочами і фруктами. Це дозволить з’їсти більше корисної їжі під час святкувань;

насолоджуватися їжею, використовуючи усі органи чуття. Так людина довше їстиме і зможе вчасно "вловити" відчуття насичення;

надавати перевагу стравам, які готують лише на конкретне свято, оминаючи інші частування. Наприклад, кутею на Святвечір;

підходити до вибору напоїв "з розумом". Солодкі газовані напої та алкоголь є калорійними, що сприятиме споживанню надмірної кількості калорій. Вода, кава, чай чи узвар без доданого цукру можуть бути здоровою альтернативою на святі;

дослухатися до сигналів "я вже не голодний" і не продовжувати їсти лише тому, що страва дуже смачна.

Ілюстративне фото: pixabay.com/

Звичка переїдати

Дослідження вчених з Університету Пенсильванії (США) свідчить, що у людини з часом може виробитися звичка переїдати. Іноді це ініціюється неадекватною реакцією на життєві стреси (особливо відразою до збільшення ваги) і може призвести до:

нервової булімії – епізодичного безконтрольного поглинання їжі;

компульсивного переїдання – неконтрольованого або частково неконтрольованого поглинання їжі;

синдрому нічного харчування – споживання їжі під час сну (підтип сомнамбулізму) або під час кількох пробуджень.

Неконтрольована "ненажерливість"

Існують випадки, коли людина не здатна самостійно контролювати кількість спожитої їжі. У неї порушуються механізми насичення, що провокує постійну "ненажерливість". Таке трапляється під час фізичного пошкодження гіпоталамуса – ділянки мозку, яка відповідає за харчову поведінку, або порушень роботи генів, що регулюють механізм насичення. Деякі ліки, наприклад, препарати для підвищення чутливості до інсуліну, також стимулюють апетит. Тому їхні тривалий прийом призводить до розвитку ожиріння.

