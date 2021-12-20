Безалкогольні пиво та вино: що кажуть науковці

Зимові свята – час корпоративів, вечірок з друзями та сімейних святкувань. Безалкогольні пиво та вино можуть стати альтернативою алкоголю на подібних заходах. Як безалкогольні напої впливають на здоров’я людини – у матеріалі Суспільного.

Як виготовляють безалкогольні пиво та вино

Безалкогольні пиво і вино роблять зі справжнього пива та вина “вилучаючи” спирт перед розливанням у тару. Існує два методи “позбавлення спирту”: зворотний осмос та вакуумна дистиляція.

Метод зворотного осмосу передбачає попереднє пропускання напою через фільтри для відокремлення ароматичних сполук і фенольних речовин від рідини. Останню дистилюють, випаровуючи спирт, і повертають назад до концентрату з вина чи пива.

Під час вакуумної дистиляції спирт із напоїв випаровують подібно до того, як це відбувається під час кипіння. У вакуумі спирт википає при значно менших температурах, що допомагає зберегти смак і аромат напою. Проте, за словами експертів освітнього блогу про вина Wine Folly при використанні цього методу більшість ароматичних сполук випаровуються разом зі спиртом. Тому напої виготовлені цим способом дешевші і менш смачні. Особливо “страждають” вина, які втрачають квіткові аромати.

Гарний настрій надовго

У відповідь на вживання алкоголю мозок людини виробляє дофамін — речовину, яка відповідає за задоволення і пригнічення болю. Втім гарне самопочуття триває недовго, адже спирт провокує виділення глутамату – хімічної сполуки, яка викликає тривожність.

Безалкогольні напої не містять спирту, тому не провокуватимуть тривожність і сприятимуть виробленню дофаміну, який покращуватиме самопочуття. Це доводить дослідження опубліковане в 2013 році у журналі Neuropsychopharmacology.

За допомогою позитронно-емерсійної томографії вчені вимірювали рівні дофаміну у двох груп чоловіків: одні пили безалкогольне, а інші звичайне пиво. Отримані результати свідчать про те, що у людей, які знають смак справжнього пива, його безалкогольний аналог приводив до такого ж підвищення кількості дофаміну, як і у тих, хто вживав традиційний напій. Тому заміна вина на келих безалкогольного аналога під час вечірки чи корпоративу сприятиме тривалому покращенню настрою.

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Без запасів “на чорний день”

Оглядове дослідження, яке було опубліковане у 2019 році у British Journal of Nutrition свідчить, що вживання алкогольних напоїв призводить до споживання надлишку калорій. З одного боку, сам алкоголь є калорійним: енергетична цінність 1 граму чистого спирту становить 7 ккал. З іншого – під впливом алкоголю "перемикається" метаболізм: тіло використовує калорії з алкоголю, а усе з’їдене перетворює на жир і відкладає “на чорний день”. Ситуацію погіршує той факт, що алкогольні напої сприяють підвищенню рівня інсуліну в крові, посилюючи почуття голоду. Позатим, у людини на підпитку погіршується робота перифронтального кортексу – частини головного мозку, що відповідає за харчову поведінку, тому вона починає переїдати. Як наслідок, зимові свята можуть стати причиною появи кількох зайвих кілограмів.

Безалкогольні пиво і вино не містять спирту, який провокує переїдання. Крім того, сучасні технології удосконалили виробництво безалкогольних напоїв настільки, що тепер вони не містять доданого цукру, як це було кілька років тому. Якщо обирати між солодким газованим і безалкогольним напоєм, останній є більш здоровим.

Безалкогольне пиво також містить поліфеноли, що мають антиоксидантні властивості і можуть знижувати запалення

Вплив на здоров’я

Про користь червоного вина для здоров’я серцево-судинної системи говорять багато. Однак в ньому міститься спирт, який у печінці розкладається на токсичний оцтовий альдегід, що може пошкодити будь-яку клітину тіла людини, призводячи до розвитку раку, артеріальної гіпертензії, або деменції. Безалкогольне вино не містить спирту, зате в ньому зберігаються практично всі корисні речовини.

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Відкрите рандомізоване дослідження, результати якого були опубліковані у науковому журналі Circulation Research, свідчить про здатність поліфенолі червоного безалкогольного вина знижувати артеріальний тиск у чоловіків старших 65 років із високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань. Звичайні вина, які містять 9-20% спирту, не впливали, а часом погіршували проблеми з тиском у чоловіків, які брали участь у дослідженні. Науковці припускають, що спирт, який міститься у звичайному вині, може перешкоджати ефективній роботі поліфенолів, що захищають стінки артерій від пошкоджень, знижуючи артеріальний тиск.

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Безалкогольне пиво також містить поліфеноли, що мають антиоксидантні властивості і можуть знижувати запалення. У 2012 році науковці з Німеччини провели дослідження впливу згаданих поліфенолів на здоров’я спортсменів-марафонців. Учасники дослідження щодня пили по літру – півтора безалкогольного пива протягом трьох тижнів до і двох після Мюнхенського марафону. У результаті науковцям вдалося довести, що антиоксидантні та протизапальні властивості поліфенолів безалкогольного пива допомогли суттєво знизити запалення у м’язах спортсменів після важких фізичних навантажень.Отже, безалкогольні аналоги пива чи вина не лише позбавлять від вранішнього похмілля, а й забезпечать корисними для здоров’я поліфенольними сполуками.

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