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Як купують українці — дослідження споживчих трендів
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Як купують українці — дослідження споживчих трендів

Опитування
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Дослідницька компанія Gradus Research провела опитування серед українців про те, як за роки повномасштабної війни змінилися споживчі звички громадян. За 2 роки українці почали більше звертати увагу на бренд, віддають перевагу українським бізнесам, економлять — але не на їжу та ліки.

Про це свідчать результати дослідження.

Українські споживачі після початку великої війни прискіпливіші до брендів. За результатами опитування, станом на березень 2024 року 62% респондентів звертають особливу увагу на бренд під час здійснення покупок, тоді як у грудні 2022 таких було 54%. У великих містах ця прискіпливість трохи вища, напевне, у зв'язку з ширшим вибором товарів чи послуг там.

Gradus Research помітили бажання підтримати українських виробників. Якщо у грудні 2022 року про купівлю товарів/послуг українських виробників заявляли 69% опитаних, то зараз частка таких зросла до 74%.

А змінювати звичні бренди українці не дуже квапляться. Більш ніж половина (54%) обирають знайомих виробників. Водночас 37% опитаних готові експериментувати, пробувати нові бренди. І ключовий фактор, що спонукає до експериментів, — бажання підтримати українське (57%). На другому місці — фактор економії коштів (45%).

Українські споживачі значною мірою заощаджують. Дві третини респондентів (65%) обирають ті бренди, які дешевші. Третина респондентів (32%) відмовилася від улюблених брендів.

Як ідеться в результатах дослідження, їжа та ліки тримаються в топі споживання українців. На них економлять найменше. Крім того, менше скорочують видатки на освіту та транспорт/паливо.

Більшість опитаних заздалегідь планують свої покупки (73% у 2024-му, 76% у 2022-му), а не купують щось спонтанно та імпульсивно. Люди схильні скорочувати витрати на товари не першої потреби.

"Бачимо ще більшу раціоналізацію споживання і зростання прихильності до українського виробника. Це закономірні явища, адже їм передувало усвідомлення громадянами довгого марафону війни, відповідно, зростає заощадливість. Але на першому місці не фактор ціни, а бажання підтримати українське", — прокоментувала опитування соціологиня, директорка Gradus Research Євгенія Близнюк.

Методологія дослідження

Людей опитували методом самостійного заповнення анкети в мобільному додатку. Вибірка — 1045 респондентів. Панель відображає структуру населення міст розміром понад 50 тисяч жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту і регіону, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Опитування тривало з 11 до 13 березня 2024 року.

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