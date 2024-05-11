Паску, посвячену в храмі, необхідно з'їсти. Як варіант — поділитися нею з людьми у скруті. Що робити з неосвяченою паскою — людина вирішує на власний розсуд.
Про це Суспільному розповів клірик Свято-Покровського собору в Рівному Петро Мартинюк.
"Паска, яку ми печемо — це одне із пасхальних приношень. Вона потребує шанобливого ставлення з боку людей, тому як поводимось завжди із святим хлібом, так повинні й чинити і з паскою. Не потрібно її викидати. Можна засушити й потім розмочувати та використовувати", — сказав він.
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