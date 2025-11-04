У вівторок, 4 листопада, з тимчасово окупованої Росією території вдалося повернути ще вісьмох українських дітей та підлітків. Це стало можливим завдяки ініціативі президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA .

Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак та розповів історії дітей.

За його словами, 11-річний хлопчик чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили й не забрали росіяни, оскільки родина відмовилася віддавати його до російської школи.

18-річному юнакові місцеві колаборанти погрожували депортацією та примусовим призовом, якщо він не стане на військовий облік. 17-річний підліток та його 15-річна сестра зазнавали постійного приниження в школі через українську мову, а їхніх батьків штрафували за таку "непокору".

Ще одного 21-річного хлопця, якого вдалося повернути, після обшуку росіяни катували та примушували зізнатися у нібито співпраці з українськими військовими, а його родині погрожували насильством.

"Тепер усі діти у безпеці — вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до мирного життя", — додав Єрмак.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.