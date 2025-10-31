В Україну з російської окупації повернули ще одного підлітка

В Україну з тимчасово окупованої Росією території вдалося повернути ще одного 17-річного підлітка.

Про це у Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак та розповів історію хлопця.

За словами посадовця, юнак понад два роки жив під постійним тиском і контролем окупантів.

"Його змушували навчатися за російською програмою, а за найменший прояв української ідентичності погрожували "підвалом". У школі нав’язували пропаганду, а на вулицях — лише російські прапори й заклики вступати до армії окупантів", — каже Єрмак.

Голова ОПУ зауважив, що хлопець не раз намагався втекти, але всі спроби закінчувалися невдачами. Проте завдяки зусиллям Української мережі за права дитини вдалося розробити безпечний маршрут і організувати виїзд.

"Підлітку довелося вирушати самостійно, залишивши маму, яка поки що не змогла виїхати. Сьогодні він уже поруч із батьком, на вільній українській землі, отримує необхідну допомогу та готується почати нове життя без страху", — додав він.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисячі дітей, вивезених із ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

23 вересня 2025 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України вдалось повернути 1625 українських дітей.