Найбільші нафтопереробні заводи Туреччини стали купувати більше неросійської нафти у відповідь на останні санкції США, запроваджені проти нафтових компаній РФ.

Про це пише Reuters із посиланням на двох людей, обізнаних із ситуацією, та кілька джерел у нафтовій галузі.

"Туреччина є одним з основних покупців російської нафти разом із Китаєм та Індією. Нині турецькі нафтопереробні заводи вживають заходів, подібних до тих, що вживаються в Індії, що свідчить про вплив санкцій США, ЄС та Великої Британії, спрямованих на обмеження продажу російської нафти, з прибутків від якої фінансується війна проти України", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один з найбільших нафтопереробних заводів Туреччини — SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR), який належить азербайджанській компанії SOCAR, нещодавно закупив чотири партії нафти з Іраку, Казахстану та інших неросійських виробників. За даними джерел, відповідні поставки очікуються в грудні.

"Це становить від 77 тисяч до 129 тисяч барелів на добу неросійських поставок залежно від розміру вантажу, і означає, що SOCAR буде використовувати менше російської нафти", — свідчать розрахунки Reuters.

За даними французької аналітичної компанії Kpler, у вересні та жовтні майже весь обсяг нафти, що надходив до заводу STAR, становила російська нафта, а це близько 210 тисяч барелів на добу.

Інший великий турецький нафтопереробний завод — Tupras — нарощує закупівлі неросійських сортів нафти, схожих за якістю до російської Urals, наприклад іракських.

Tupras, яка володіє двома великими нафтопереробними заводами в Туреччині, ймовірно, найближчим часом повністю припинить імпорт російської нафти на одному з них, щоб зберегти можливість експорту палива до Європи без порушення нових санкцій ЄС. За даними джерел, компанія продовжить переробку російської нафти на іншому своєму підприємстві.

"Tupras цього року вже диверсифікував свої поставки сирої нафти, придбавши свій перший в історії вантаж із Бразилії, і наразі очікує на отримання свого другого в історії вантажу ангольської нафти Mostarda, який повинен прибути на початку листопада", — додали джерела.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що запроваджені санкції проти нафтових компаній Росії можуть привести до дефіциту бюджету РФ до 50 мільярдів доларів. Необхідно довести його до 100 мільярдів, сказав президент.

Санкції проти "Лукойла" та "Роснефти"

15 жовтня Велика Британія розширила санкційний список щодо РФ, до якого, зокрема, внесли дві найбільші російські нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл".

22 жовтня Міністерство фінансів США також оголосило про санкціїпроти"Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

На цьому тлі США відвідав голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля.

27 жовтня "Лукойл" почав розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.

30 жовтня "Лукойл" заявив, що знайшли покупця для своїх міжнародних активів. Ним стала енергетична трейдингова компанія Gunvor.