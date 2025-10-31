Болгарія обмежила експорт палива до країн ЄС після санкцій США проти "Лукойлу"

У п'ятницю, 31 жовтня, парламент Болгарії ухвалив законопроєкт, який обмежує експорт нафтопродуктів, переважно дизельного та авіаційного палива до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".

Про це пише болгарське новинне агентство БТА.

"Заборона на експорт нафтопродуктів є превентивним заходом, спрямованим на уникнення зловживань на ринку. Причина полягає в тому, щоб запобігти спекуляціями цінами, оскільки є зацікавлені сторони, які намагаються займатися такою практикою", — сказав голова бюджетного комітету парламенту Делян Добрев.

Зазначається, що обмеження стосуються нафтопродуктів, щодо яких існує ризик штучного підвищення цін. За словами Добрева, наразі Болгарія переважно споживає дизельне паливо — понад 80%, тоді як бензин становить менш як 20%.

Водночас відповідна заборона не поширюється на заправки суден і літаків, як болгарських, так і іноземних, а також на постачання пального для збройних сил країн-членів ЄС і НАТО.

Наразі компанія "Лукойл" у Болгарії володіє найбільшим нафтопереробним заводом на Балканах через свою швейцарську дочірню компанію Litasco. Через неї ж російська компанія також контролює "Лукойл-Болгарія", одну з провідних компаній країни у сфері роздрібного продажу пального.

Санкції проти "Лукойла" та "Роснефти"

15 жовтня Велика Британія розширила санкційний список щодо РФ, до якого, зокрема, внесли дві найбільші російські нафтові компанії — "Роснефть" і "Лукойл".

22 жовтня Міністерство фінансів США також оголосило про санкціїпроти"Роснефти", "Лукойла" та їхніх дочірніх фірм. Список налічує понад 34 компанії. Це рішення ухвалили "у зв'язку з відсутністю серйозної прихильності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні".

На цьому тлі США відвідав голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля.

27 жовтня "Лукойл" почав розгляд пропозицій від потенційних покупців щодо продажу своїх міжнародних активів.

30 жовтня "Лукойл" заявив, що знайшли покупця для своїх міжнародних активів. Ним стала енергетична трейдингова компанія Gunvor.