Перейти до основного змісту
Сербія готова стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та РФ — премʼєр
СербіяУКРАЇНАРОСІЯМирні переговориВторгнення Росії в УкраїнуСВІТВІЙНАПОЛІТИКА

Сербія готова стати майданчиком для мирних переговорів між Україною та РФ — премʼєр

Катерина Бельмас
Розмір шрифту
Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич
Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич виступає під час спільної пресконференції зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим після їхньої зустрічі в Москві, Росія, 17 лютого 2025 року. AP/Tatyana Makeyeva

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що Белград готовий стати майданчиком для можливих мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

"Сербія також серед країн, які пропонують свої хороші послуги, враховуючи наш досвід і той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, якщо буде зацікавленість, провести будь-які переговори про те, як покласти край цій жахливій трагедії, що призвела до стількох смертей і руйнувань", — сказав Джурич.

Він наголосив, що війна в Україні має бути припинена "негайно", а також підкреслив, що Белград "у принципі підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав у межах їхніх кордонів, визнаних ООН", зокрема й України.

Деякі аналітики вважають, що Сербія є "нетиповим місцем" для проведення наступного раунду перемовин враховуючи історичні, культурні та релігійні зв’язки з Росією, пише Fox News.

"Попри те, що Сербія долучилася до ухвалення резолюцій ООН, що засуджують російське вторгнення в Україну та проведення референдумів про анексію частини українських територій, Белград відмовився приєднуватися до західних санкцій, введених проти Росії у зв’язку з її вторгненням", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Джурич зазначив, що Сербія цінує своє місце в Європі між Сходом і Заходом та водночас підтримує тісні відносини з США.

"Сербія дуже пишається своєю незалежною зовнішньою політикою і політикою безпеки, які глибоко вкоренилися в історії нашої нації й дозволили нам залишатися незалежними протягом століть, попри те, що ми невелика країна. Ми дуже цінуємо наше стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами", — додав очільник МЗС Сербії.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Тоді Штати не уточнили, коли відбудеться зустріч, але Трамп сказав, що "впродовж двох тижнів".

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

А вже 21 жовтня NBC News з посиланням на джерело в адміністрації Трампа передавало, що наразі організація зустрічі з Путіним у Будапешті призупинена. Трамп вважає, що "обидві сторони недостатньо готові до переговорів". У Білому домі Суспільному підтвердили цю інформацію.

22 жовтня Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті. Своєю чергою Путін заявив, що зустріч з Трампом не скасована, а "перенесена".

25 жовтня Трамп заявив, що не планує зустрічатися з російським лідером Володимиром Путіним, поки не буде реальної перспективи мирної угоди між Росією та Україною.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок