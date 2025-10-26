Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що Белград готовий стати майданчиком для можливих мирних переговорів між Україною та Росією.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

"Сербія також серед країн, які пропонують свої хороші послуги, враховуючи наш досвід і той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати, якщо буде зацікавленість, провести будь-які переговори про те, як покласти край цій жахливій трагедії, що призвела до стількох смертей і руйнувань", — сказав Джурич.

Він наголосив, що війна в Україні має бути припинена "негайно", а також підкреслив, що Белград "у принципі підтримує територіальну цілісність і суверенітет усіх держав у межах їхніх кордонів, визнаних ООН", зокрема й України.

Деякі аналітики вважають, що Сербія є "нетиповим місцем" для проведення наступного раунду перемовин враховуючи історичні, культурні та релігійні зв’язки з Росією, пише Fox News.

"Попри те, що Сербія долучилася до ухвалення резолюцій ООН, що засуджують російське вторгнення в Україну та проведення референдумів про анексію частини українських територій, Белград відмовився приєднуватися до західних санкцій, введених проти Росії у зв’язку з її вторгненням", — йдеться у повідомленні.

Крім того, Джурич зазначив, що Сербія цінує своє місце в Європі між Сходом і Заходом та водночас підтримує тісні відносини з США.

"Сербія дуже пишається своєю незалежною зовнішньою політикою і політикою безпеки, які глибоко вкоренилися в історії нашої нації й дозволили нам залишатися незалежними протягом століть, попри те, що ми невелика країна. Ми дуже цінуємо наше стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами", — додав очільник МЗС Сербії.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Тоді Штати не уточнили, коли відбудеться зустріч, але Трамп сказав, що "впродовж двох тижнів".

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

А вже 21 жовтня NBC News з посиланням на джерело в адміністрації Трампа передавало, що наразі організація зустрічі з Путіним у Будапешті призупинена. Трамп вважає, що "обидві сторони недостатньо готові до переговорів". У Білому домі Суспільному підтвердили цю інформацію.

22 жовтня Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті. Своєю чергою Путін заявив, що зустріч з Трампом не скасована, а "перенесена".

25 жовтня Трамп заявив, що не планує зустрічатися з російським лідером Володимиром Путіним, поки не буде реальної перспективи мирної угоди між Росією та Україною.