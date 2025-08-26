Зеленський назвав потенційні майданчики для зустрічей з росіянами

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня українська влада контактуватиме з Туреччиною, країнами Перської Затоки та європейськими державами, які можуть стати потенційними майданчиками для перемовин з Росією.

Про це глава держави сказав під час звернення 26 серпня.

"З нашого боку все буде максимально готове, щоб війну закінчити. Важливо, щоб партнери це підтвердили. І надалі все буде залежати виключно від волі лідерів світу – передусім від Сполучених Штатів Америки, – щоб тиснути на Росію. Потрібні нові кроки, новий тиск: санкції, тарифи – усе це має бути на столі", — сказав президент.

Зеленський зазначив, що Київ і Вашингтон "змістовно працюють" та запевнив, що сторони мають "нову основу для спільної роботи".

"Це суттєво. Росія дає сигнали виключно про те, що збирається й надалі ухилятися від реальних перемовин. Це можна змінити тільки сильними санкціями, сильними тарифами – справжнім тиском. Робимо й наші кроки, які можуть вплинути", — додав глава держави.

23 серпня Зеленський заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває та усі розробки будуть готові "найближчими днями".

Обговорення Безпекових гарантій для України

Раніше американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.

Як повідомили Суспільному в Офісі президента, Рубіо та керівник ОПУ Андрій Єрмак на зустрічі радників 21 серпня обговорили безпекові гарантії для України. Незабаром сторони планують фіналізувати їхню модель.

22 серпня генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва заявив, що в угоді про гарантії безпеки для України буде два рівні – посилення ЗСУ та гарантії від США і Європи, які стримають Росію, у разі майбутньої агресії з її боку.

24 серпня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що в рамках гарантій безпеки американський військовий контингент не буде присутній в Україні.