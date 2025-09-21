Венесуела готова на прямі перемовини з командою Трампа стосовно наркоторгівлі

Президент Венесуели Ніколас Мадуро запропонував провести прямі переговори зі спецпосланником президента США, Річардом Гренеллом.

Про це повідомило інформагентство Reuters, яке ознайомилося з листом Мадуро до президента Дональда Трампа.

Лист датований 6 вересня, тобто Мадуро імовірно написав його після удару США по судні, яке, як стверджувала адміністрація Трампа, перевозило наркоторговців. Тоді загинули 11 людей.

"Пане президенте, я сподіваюся, що разом ми зможемо подолати неправдиві твердження, які заплямували наші відносини, які повинні бути історичними та мирними. Ці та інші питання завжди будуть відкриті для прямої та відвертої розмови з вашим спеціальним посланником [з особливих доручень Річардом Гренеллом], щоб подолати медійний шум і фейкові новини", — написав лідер латиноамериканської країни.

А ще Мадуро відкидає тези американської влади, що саме Венесуела відіграє велику роль у наркотрафіку. За словами президента, лише 5% наркотиків, вироблених у Колумбії, транспортуються через Венесуелу, і те з них 70% були нейтралізовані та знищені венесуельськими правоохоронними органами.

Річард Гренелл при Трампі керував розвідкою, а також був спеціальним посланцем із врегулювання російсько-української війни. Однак Гренелл свого часу висловлювався за створення "автономних зон" як способу врегулювання війни в Україні та був проти негайного вступу України до НАТО.

Що відомо про атаки США по суднах

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен з Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

19 вересня Трамп наказав вдарити по ще одному судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Загинули троє чоловіків.

Тим часом Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні на тлі загострення зі Штатами.