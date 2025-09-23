Президент США Дональд Трамп під час промови на відкритті 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нтюю-Йорку пригрозив наркоторговцям "знищенням".

"Моє послання всім бандитам, які контрабандою ввозять отруйні наркотики до Америки: ми знищимо вас. Ми почали використовувати надзвичайну силу Збройних сил США для знищення мереж терористів і контрабандистів з Венесуели, які очолює Ніколас Мадуро (президент Венесуели — ред.)", — заявив Трамп.

Що відомо про атаки США по суднах, які ймовірно, залучені до наркотафіку

На початку вересня армія США атакувала судно з Венесуели в Карибському морі, яке, можливо, перевозило наркотики. Тоді Трамп повідомив, що внаслідок атаки було ліквідовано 11 бойовиків. А 15 вересня Трамп про ще один напад армії на інший човен з Венесуели в міжнародних водах — загинули троє чоловіків.

Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що удари по ймовірних суднах з наркотиками — це "незаконні позасудові вбивства".

19 вересня Трамп наказав вдарити по ще одному судну, яке може бути пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Загинули троє чоловіків.

Тим часом Венесуела розпочала військові навчання в Карибському регіоні на тлі загострення зі Штатами.