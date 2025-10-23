США все ще хочуть зустрітися із РФ, попри запроваджені санкції — Рубіо

США все ще хочуть зустрітися з Росією, незважаючи на те, що адміністрація Дональда Трампа запровадила санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо журналістам, якого цитує CNN.

"Ми все ще хотіли б зустрітися з росіянами... У мене була гарна розмова з міністром закордонних справ Лавровим, і ми продовжимо це обговорення", — сказав Рубіо.

16 жовтня Трамп після розмови з Путіним заявив, що вони "домовились про зустріч радників вискоро рівня". Згодом телеканал CNN з посиланянм на джерела повідомив, що зустріч Рубіо та Лаврова відклали на невизначений термін. В російському МЗС заявили, що "неможливо відкласти те, про що не було домовленості". Там кажуть, що ідея зустрічі Лаврова та Рубіо існує, проте російська сторона не підтверджувала її проведення.

Тепер ж Рубіо каже, що США "завжди будуть зацікавлені у співпраці, якщо буде можливість досягти миру". За словами Держсекретаря, президент Трамп вирішив запровадити санкції через відсутність прогресу щодо мирної угоди.

"Я думаю, що президент [Трамп] неодноразово впродовж кількох місяців говорив, що в якийсь момент йому доведеться щось зробити, якщо ми не досягнемо прогресу... Сьогодні він вирішив щось зробити", — сказав Рубіо.

22 жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній. Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті, що "відчуває, що настав час" для санкцій, і зазначив, що "довго чекав" на їх запровадження. Того ж дня Трамп повідомив, що "скасував" зустріч з Путіним.

"Не було відчуття, що ми досягнемо того, чого мали досягти, тому я скасував її, але ми зробимо це в майбутньому. Мені це просто здавалося неправильним", — пояснив президент США.

Напередодні, 21 жовтня, Трамп говорив, що рішення про саміт з Путіним "ще не ухвалене".

Інші пропозиції санкцій для РФ з боку США

Раніше лідер більшості в Сенаті Джон Тун заявляв, що ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії та її торгівельних партнерів у Сенаті США відклали. Рішення призупинили до майбутньої зустрічі Трампа й Путіна.

Рішення про паузу ухвалили після того, як минулого тижня Тун заявляв, що настав час переходити до законодавства, яке передбачає тарифи для країн-імпортерів російських енергоносіїв та вторинні санкції проти іноземних фірм. Однак того ж дня Трамп провів тривалу телефонну розмову з Путіним і згодом поставив під сумнів доцільність просування санкційного законопроєкту.

Згодом стало відомо, що Комітет із міжнародних відносин Сенату США підтримав три законодавчі ініціативи, спрямовані проти Росії через її війну проти України. Однією з цих ініціатив є пропозиція визнати Росію державою-спонсором тероризму.