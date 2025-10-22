Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорська влада продовжує підготовку до зустрічі лідерів США та Росії — Дональда Трампа і Володимира Путіна — у Будапешті. У Кремлі також кажуть, що повідомлення в медіа про нібито зупинку підготовки саміту обох політиків не відповідають дійсності.

Про те, що підготовка до зустрічі триває, угорський прем'єр повідомив у Facebook.

"Сійярто (міністр закордонних справ Угорщини Петер — ред.) перебуває у Вашингтоні. Підготовка до мирного саміту триває. Дата поки що невизначена. Коли настане час, ми його проведемо", – йдеться у дописі Орбана.

Своєю чергою, гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, який входить до переговорної групи Кремля, у соцмережі Х написав, що медіа "перекручують коментарі" від джерел у Білому домі щодо призупинення підготовки зустрічі Путіна і Трампа в угорській столиці, щоб "зашкодити" підготовці саміту. Він заявив, що підготовка триває.

21 жовтня очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто також заявляв, що очікує на хвилю фейків та заяв про те, що мирний саміт у Будапешті не відбудеться.

"Провоєнна політична еліта та їхні ЗМІ завжди поводяться так перед подіями, які можуть виявитися вирішальними для війни чи миру", — зазначив міністр.

Раніше NBC News із посиланням на джерело в адміністрації Трампа передавало, що наразі організація зустрічі з Путіним у Будапешті призупинена. Трамп вважає, що "обидві сторони недостатньо готові до переговорів". У Білому домі Суспільному підтвердили цю інформацію й додали, що держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "провели конструктивну телефонну розмову".

Раніше стало відомо про відкладення оголошеної зустрічі між Рубіо та Лавровим.

Згідно з коротким викладом їхньої телефонної розмови 20 жовтня, дипломати обговорили "наступні кроки" після розмови між Трампом та Путіним 16 жовтня щодо можливого припинення війни РФ проти України.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.