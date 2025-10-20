Глава болгарської дипломатії Георгій Георгієв дав зрозуміти, що Болгарія готова пропустити літак лідера РФ Володимира Путіна через свій повітряний простір для можливої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті, якщо Москва звернеться із таким запитом.

Про це міністр сказав у коментарі Болгарському національному радіо (BNR).

"Коли докладаються зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, то найлогічніше, щоб така зустріч була організована всіма можливими способами", — сказав Георгієв.

На запитання, чи означає це, що Софія надасть коридор для літака Путіна, Георгієв відповів: "А як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не зможе на неї прибути?".

Болгарія є членом Міжнародного кримінального суду (МКС), який у березні 2023 року видав ордер на арешт очільника Кремля за підозрою у депортації українських дітей з окупованих територій України до РФ, а відтак зобов'язана виконувати його рішення.

Що відомо про зустріч Трампа та Путіна в Угорщині

16 жовтня президент США Трамп провів телефонну розмову з очільником Росії Путіним. Вони говорили про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами американського лідера, Путіну не сподобалася ідея, аби це озброєння постачали Києву.

Також Путін та Трамп обговорили можливість зустрічі в Угорщині. Коли зустріч відбудеться — невідомо.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку проведенню цього саміту та поговорив з президентом США Трампом та очільником Росії Путіним. За його словами, Угорщина розпочала підготовку до "саміту миру".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна прийме очільника Росії Путіна, попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду через викрадення українських дітей.

У Росії заявили, що "є воля президентів" провести таку зустріч, але спочатку "питання опрацьовуватимуть міністр закордонних справ Лавров і держсекретар Рубіо".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку запрошення його до Будапешту на перемовини Трампа та Путіна, він готовий до них долучитися.